Andreas Gabalier und Al Bano sorgen für Gänsehaut bei Starnacht

Mehr als 14.000 Schlager- und Popfans feierten am Wochenende bei der "Starnacht am Wörthersee" eine grandiose Musikshow mit einem Mega-Staraufgebot in der Klagenfurter Ostbucht.

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Die Vorbereitungen für die nächste große Musikshow in der Wachau laufen bereits auf Hochtouren, während Kärnten noch tief in den Erinnerungen an ein fulminantes Wochenende steckt. Das Moderations-Dreamteam Barbara Schöneberger und Hans Sigl führte humorvoll durch den Abend der Starnacht am Wörthersee. Auf der neu gestalteten Bühne gaben sich nationale und internationale Musikgrößen das Mikrofon in die Hand. Neben Andreas Gabalier standen auch Al Bano, Christina Stürmer, Beatrice Egli, Pizzera & Jaus und Melissa Naschenweng im Rampenlicht.

Al Bano Carrisi © ORF/ip|media/Peter Krivograd

Highlights der Starnacht am Wörthersee

Pizzera & Jaus © ORF/ip|media/Peter Krivograd

Der 83-jährige Al Bano zeigte sich fitter denn je und bezeichnete die Show als absolutes Heimspiel, bevor es für ihn zu Verhandlungen über eine Spanien-Tournee und Auftritte in Mörbisch geht. Für Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier endeten mit dem Auftritt vorerst die Kärnten-Gastspiele, während er bereits an seinem neuen Album arbeitet. Semino Rossi sicherte sich den Sympathie-Award, indem er geduldig unzählige Selfies mit seinen Fans machte. Auch eine emotionale Begegnung gab es auf der Bühne: Maite Kelly traf einen treuen Fan aus Graz nach 25 Jahren wieder. Im VIP-Bereich mischte sich zudem Nik P. unter die Zuschauer, der für das nächste Jahr ein großes Jubiläumskonzert in der Arena plant.

Christina Stürmer © ORF/ip|media/Peter Krivograd

LH Daniel Fellner mit Hans Sigl und Barbara Schöneberger © ip|media/Peter Krivograd

Wilde Party auf Schiffen

Nik P. mit seiner Karin mit Otto Retzer mit Ehefrau Shirley © ip|media/Peter Krivograd

Nach dem offiziellen Konzert war für die geladenen Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport noch lange nicht Schluss. Bei der Aftershow-Party auf den Schiffen der Wörtherseeschifffahrt wurde bei feinen Schmankerln, coolen Drinks und einem Live-Gig von "The Solomons" ausgiebig weitergefeiert. Mitten unter den prominenten Partygästen wie Landeshauptmann Daniel Fellner, Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider, Wörthersee-Grande-Dame Inge Unzeitig, Bäcker Kurt Mann, die Beauty-Docs Jörg Knabl und Artur Worseg tanzten auch die Musikstars Ray Dalton, Andreas Gabalier und Melissa Naschenweng bis tief in die Nacht.