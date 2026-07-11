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"Keine Zootiere"

Tara Tabitha schlägt nach Fan-Terror auf Insta Alarm

Tara und Dennis Lodi
© Andreas Tischler / Vienna Press
Realitystar Tara Tabitha schlägt nach ihrer Teilnahme bei Temptation Island VIP Alarm. Die 33-Jährige wird im Alltag ständig heimlich gefilmt und leidet massiv unter dem Druck der Fans.
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Am Samstag meldete sich die Reality-Bekanntheit mit beunruhigenden Nachrichten bei ihrer Community. Seit der Ausstrahlung der Show "Temptation Island VIP" wird sie auf Schritt und Tritt verfolgt. Fans versuchen offenbar, heimlich Beweise über den aktuellen Beziehungsstatus von ihr und Partner Dennis Lodi zu sammeln. Dies beeinträchtigt das Leben des TV-Stars mittlerweile massiv. Tara meidet bestimmte Orte, verlässt kaum noch das Haus und denkt sogar über Verkleidungen nach, um nicht erkannt zu werden.

Klare Worte auf Instagram

In einem ausführlichen Statement appelliert sie direkt an ihre Follower und schreibt: "Aktuell nimmt das heimlich Gefilmtwerden wirklich schlimme Ausmaße an. Es passiert so häufig, dass ich sogar schon davon träume." Sie stellt zudem unmissverständlich klar, dass Prominente keine lebenden Ausstellungsstücke sind: "Wir sind kein Freiwild. Weit sind auch keine Zootiere. Nur weil wir im TV auftreten oder auf Social Media posten, gibt es euch nicht das Recht, jeden Schritt und Tritt von uns zu dokumentieren und sogar im Internet zu veröffentlichen."

Tara
Tara © Instagram

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Gefälschte Fotos im Umlauf

Dabei fällt ihr auf, dass besonders jene kritische Stimmen, die sie am wenigsten unterstützen würden, am meisten fordern. Die Diskussionen um ihr Liebesleben mit Dennis Lodi reißen nicht auf. Bereits vor kurzem musste sie sich gegen gefälschtes, KI-generiertes Material wehren, das das Paar beim Küssen zeigen sollte. Die aktuelle Situation rund um die heimlichen Filmaufnahmen zeigt, dass der Druck auf den Realitystar seither weiter spürbar zugenommen hat.

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