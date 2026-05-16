Wiener Society feiert Song Contest über den Dächern von Wien

Sängerin und Miss Europe Beatrice Turin lud gemeinsam mit GTNM-Star Aminata Sanogo zur ESC-Party der Extraklasse.

An der noblen Adresse Graben 28 versammelte sich vor dem großen Finale beim Eurovision Song Contest die heimische Society - darunter auch viele einstige ESC-Teilnehmer - zum Private Viewing mit Blick über Wien. Auf Einladung von Bea Turin und Model Aminata kamen rund 70 VIPs zusammen, um gemeinsam das Finale zu sehen und umserem Cosmó die Daumen zu drücken. Obwohl - nicht alle standen hinter unserem ESC-Star.

Simone Lugner mit Christopher Dengg © Tischler

Klaus Biedermann mit Rita Gavrielova © Tischler

Luigi Barbaro Jun. © Tischler

Szene-Gastronom Luigi Barbaro Jun., der die VIPs mit Pizza und italienischen Spezialitäten versorgte, ist und bleibt einfach seiner Heimat treu. "In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Eines für Österreich und eines für Italien. Ich mag Cosmós Song sehr, aber wenn ich ehrlich bin, drücke ich heute Italien die Daumen", schmunzelt Barbaro im oe24-Talk. Unter den Gästen war auch Simone Lugner, die sich als wahrer ESC-Muffel outete. "Ich bin überhaupt kein Song Contest Fan und muss gestehen, dass ich nicht einmal unseren Beitrag kenne. Ich weiß nur, dass die Finnen Favoriten sind, aber auch deren Song kenne ich nicht", erklärt Richard Lugners Witwe.

Heribert Kasper und Christian Mucha © Tischler

Tara mit Freund Dennis © Tischler

Promi-Reigen im Penthouse

Aminata Sanogo mit Beatrice Turin © Tischler

Lilian Klebow und Misha Kovar © Tischler

Mit dabei waren auch ESC-Veteranen wie Stella Jones oder Gary Lux. Letzterer war sogar insgesamt sechs Mal für uns bei Eurovision. "Es ist ein einmaliges Feeling, beim Song Contest auf der Bühne zu stehen. 1985 kam ich mit 'Kinder dieser Welt' auf Platz 8, was meine beste Platzierung war. Nervös war ich damals nicht wirklich. Ich habe davor schon mit Falco und anderen Leuten gemeinsam gespielt und war großes Publikum gewöhnt", so Lux. Rock'n'Roller Andy Lee Lang plauderte mit oe24 ebenfalls aus dem Nähkästchen: "Ich war einmal FAST beim Song Contest. Der Song war damals super, aber ich bin am Ö3-Chef gescheitert. Der hat ihn sich nicht einmal angehört."

Aminata Sanogo mit Peter Löcker © Tischler

Tara, Stella Jones und Tamara Mascara © Tischler

Mitgefeiert und -gefiebert haben auch Mr. Ferrari Heribert Kasper, das Künstlerpaar Klaus Biedermann und Rita Gavrielova, die Sängerinnen Adriana und Misha Kovar und Verleger Christian Mucha. Mucha konnte die Party "solo" genießen. "Ich habe meine Frau und Schwiegermutter in die Stadthalle geschickt, wo sie bereits seit einer Stunde in der Warteschlange stehen. Ich genieße Eurovision lieber hier im Warmen", grinst die Verleger-Legende. An einen Sieg für Österreich glaubt übrigens keiner...