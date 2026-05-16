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Jan Böhmermann; JJ ; Olli Schulz
© ORF/Roman Zach-Kiesling

FM4-Kommentar

Song Contest: Kult-Duo übernimmt erneut die größte Showbühne der Welt

16.05.26, 20:50
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Die größte Showbühne der Welt bekommt wieder wortstarke Begleitung: Comedian Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz kommentieren zum vierten Mal das ESC-Finale live aus der Wiener Stadthalle. 

Das Duo meldet sich einmal mehr live aus der Wiener Stadthalle, um die Show zu begleiten. Es ist bereits das vierte Mal, dass der Comedian und der Musiker das ESC-Finale für FM4 kommentieren. Das Publikum erwartet dabei die gewohnt süffisante, gnadenlos ehrliche und sehr unterhaltsame Manier der beiden Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum.

Jan Böhmermann; JJ ; Olli Schulz
© ORF/Roman Zach-Kiesling

Live-Stream und Radio-Übertragung

Zu sehen gibt es das Duo im Videostream auf der Webseite fm4.ORF.at, auf der Plattform ORF ON sowie bei simpliTV. Wer sich stattdessen ganz auf den Sound konzentrieren möchte, hört das ESC-Finale mit Böhmermann und Schulz live auf Radio FM4.

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