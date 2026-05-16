Boris Becker zeigt seine kleine Tochter Zoë

Tennis-Legende Boris Becker hat seine Fans auf Instagram mit neuen Schnappschüssen seiner Tochter Zoë Vittoria verzückt. Die kleine Tochter der Sport-Ikone kam im November zur Welt.

Am Feiertag sorgte Boris Becker bei seinen Instagram-Followern für echtes Entzücken. Der 58-Jährige teilte mehrere neue Fotos mit seiner Tochter Zoë Vittoria, die mittlerweile fünf Monate alt und ganz schön gewachsen ist.

Auf den Schnappschüssen ist die kleine Familie ganz harmonisch vereint zu sehen.

Einblick ins private Wohnzimmer

Boris Becker sitzt auf einem weißen Sofa, während Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro auf dem Boden kniet und die kleine Zoë im Arm hält. Die 36-jährige Mama trägt auf dem Foto ein Kleid mit Palmenoptik, während das Mädchen in einen beigen Strampler mit Baby-Motiv gekleidet ist. Auf einem weiteren Bild hält Lilian ihre Tochter liebevoll in die Luft und wirft ihr einen Kussmund zu.

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Haarschopf erinnert an Papa

Obwohl das Gesicht der Kleinen auf den Bildern verpixelt ist, fällt den aufmerksamen Followern ein Detail sofort auf: Zoës feine Haare schimmern bereits in einem hellen Blond. Ob die kleine Zoë tatsächlich den berühmt-rotblonden Haarschopf ihres Tennis-Papas geerbt hat, bleibt allerdings noch abzuwarten. Sicher ist jedenfalls, dass der einstige Weltranglisten-Erste sein privates Familienglück aktuell in vollen Zügen genießt.

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Emotionale Worte im Netz

Zu seinem emotionalen Posting verfasste der Ex-Sportler auch ein paar persönliche Zeilen, die zum Nachdenken anregen sollen. „Am Ende sind es nicht die großen Bühnen, die bleiben ... sondern die Menschen und Momente, die einem wirklich etwas bedeuten“, schrieb der 58-Jährige sichtlich gerührt zu den veröffentlichten Bildern.