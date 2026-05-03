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Ángel Mateos
© Twitter

Opa-Power im Tor

70-jähriger Goalie Ángel Mateos schreibt Geschichte

03.05.26, 22:10
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In Spaniens fünfter Liga passierte am Sonntag etwas absolut Einzigartiges: Der 70-jährige Ángel Mateos stand beim CD Colunga zwischen den Pfosten und knackte damit sämtliche Altersrekorde.

Der CD Colunga sorgte im Heimspiel gegen CD Praviano für weltweite Schlagzeilen. Grund dafür war keine taktische Meisterleistung, sondern die Nominierung von Ángel Mateos. Der 70-jährige Torhüter wurde von Beginn an eingesetzt und avancierte damit zum wohl ältesten aktiven Spieler, der jemals in dieser Spielklasse auflief.

Nervöser Oldie am Ball

Vor dem Anpfiff gab der Routinier zu, dass ihm die Düse geht. Ich bin so nervös wie bei meinem Debüt, gestand Mateos, der früher als Bergmann schuftete. Die spanische Sportbibel Marca stufte den Einsatz sofort als historisch ein, während der Club auf Instagram klarstellte, dass das Alter zweitrangig sei, wenn man den Sport so lebt wie er.

Halbe Stunde voller Emotionen

Mateos stand insgesamt eine knappe halbe Stunde im Kasten und lieferte den Fans in Asturien eine Show. Zwar konnte er das 0:1 per Kopfball nach einer Ecke nicht verhindern, riss die Zuschauer aber mit einer starken Parade von den Sitzen. Am Ende verlor der Gastgeber zwar mit 0:2, doch der Applaus gehörte an diesem Tag nur dem ewigen Goalie.

Respekt vor dem Fußball

Die Aktion war als große Ehrung für die jahrzehntelange Karriere des Spaniers gedacht. Laut Verein verkörpert Mateos alles, wofür der CD Colunga steht: Leidenschaft, Beständigkeit und Respekt. Nach seinem Einsatz wurde er unter tosendem Beifall ausgewechselt und hat seinen Platz in den Geschichtsbüchern sicher.

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