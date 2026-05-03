Mwene-Tor rettet Mainz! ÖFB-Star fixiert Klassenerhalt gegen St. Pauli

ÖFB-Jubel in der deutschen Bundesliga! Phillipp Mwene schießt Mainz mit seinem ersten Saisontor zum Klassenerhalt, während Haris Tabakovic Tabellenführer-Jäger Dortmund im Borussen-Duell stürzt.

ÖFB-Teamspieler Phillipp Mwene hat am Sonntag einen entscheidenden Anteil am Mainzer Verbleib in der deutschen Bundesliga geleistet. Im Auswärtsspiel gegen den abstiegsbedrohten Kiez-Klub St. Pauli traf der Außenverteidiger in der 40. Minute aus kurzer Distanz zum 2:0-Zwischenstand. Für Mwene war es die Tor-Premiere in dieser Spielzeit. Mainz sicherte sich durch den 2:1-Erfolg gegen den Nachzügler aus Hamburg bereits zwei Runden vor dem Ende der Saison den fixen Klassenerhalt und kann nun befreit für ein weiteres Jahr im Oberhaus planen.

Spätes VAR-Drama im Borussen-Duell

Noch dramatischer verlief der Abend im Borussia-Park, wo Mönchengladbach den Tabellenzweiten aus Dortmund empfing. In einer intensiven Partie, in der Kevin Stöger für Gladbach bis zur 70. Minute Regie führte, fiel die Entscheidung erst in der absoluten Schlussphase. Ex-Austria-Stürmer Haris Tabakovic (88.) wurde zum Matchwinner, als er nach einer nervenaufreibenden VAR-Überprüfung wegen einer knappen Abseitsstellung den 1:0-Siegtreffer zugesprochen bekam. Damit versetzte Gladbach den Titelhoffnungen der Dortmunder einen empfindlichen Dämpfer.

Bitterer Abend für Marcel Sabitzer

Für ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer, der bei der Borussia aus Dortmund im Mittelfeld durchspielte, endete der 32. Spieltag mit einer schmerzhaften Niederlage. Trotz der späten Einwechslung von Carney Chukwuemeka konnte Dortmund den defensiven Riegel der Gladbacher nicht mehr knacken. Während Gladbach den prestigeträchtigen Sieg vor heimischem Publikum feierte, muss der BVB im Kampf um die Tabellenspitze nun auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.