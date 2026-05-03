Dritter Saisonsieg für den Mercedes-Star Antonelli in Miami!

Andrea Kimi Antonelli ist in der Formel 1 derzeit nicht zu stoppen! Der 19-jährige Italiener feiert in Miami seinen dritten Sieg in Serie und baut die WM-Führung im Mercedes spektakulär aus.

Nach einer fünf-wöchigen Zwangspause aufgrund der geopolitischen Unruhen im Iran kehrte die Formel 1 am Sonntag in Miami mit einem Paukenschlag zurück. Wegen drohender Unwetter wurde der Grand Prix kurzfristig um drei Stunden vorverlegt. Polesetter Andrea Kimi Antonelli erwischte erneut keinen optimalen Start und musste Charles Leclerc im Ferrari zunächst ziehen lassen. Doch der Mercedes-Youngster behielt im trockenen Rennen kühlen Kopf, überholte nach dem einzigen Reifenwechsel rennentscheidend den Sprint-Sieger Lando Norris und sicherte sich den Hattrick.

Leclerc-Drama vor den Augen der Weltstars

Während internationale Prominenz wie Tennis-Legende Rafael Nadal und die Ski-Stars Mikaela Shiffrin sowie Aleksander Aamodt Kilde zusahen, erlebte Ferrari ein strategisches Debakel. Charles Leclerc ärgerte sich lautstark über einen Boxenstopp ohne Rücksprache und verlor kurz vor Rennende durch einen Dreher ohne Fremdeinwirkung sicher geglaubte Podestplätze. Der Monegasse rutschte bis auf Rang sechs zurück, während Oscar Piastri im McLaren das Podium hinter seinem Teamkollegen Norris als Dritter komplettierte.

Verstappen kämpft mit stumpfen Waffen

Für Weltmeister Max Verstappen verlief das vierte Saisonrennen enttäuschend. Nach einem frühen Dreher ohne Fremdkontakt kämpfte sich der Red-Bull-Pilot zwar zeitweise bis an die Spitze, doch auf alten Reifen war er am Ende chancenlos gegen die heranstürmende Konkurrenz. Verstappen musste sich schließlich mit dem fünften Platz hinter George Russell begnügen. In der WM-Wertung liegt Antonelli nun bereits 20 Punkte vor seinem Teamkollegen Russell, während Mercedes für den nächsten Grand Prix in Kanada bereits weitere massive Upgrades am "Silberpfeil" angekündigt hat.