Holt der FC Bayern einen Superstar zum Schnäppchen-Preis?

Der Offensiv-Star ist wohl schon für 50 Millionen Euro zu haben.

Beim FC Bayern München nehmen die Planungen für den Transfersommer weiter Fahrt auf – und dabei taucht ein prominenter Name erneut auf: Rafael Leão. Der Offensivspieler vom AC Mailand wird schon länger mit den Münchnern in Verbindung gebracht, doch nun bekommt das Thema neue Dynamik.

Grund dafür ist eine veränderte Situation in Mailand - unter Trainer Massimiliano Allegri istLeão sportlich nicht mehr unumstritten . Schwankende Leistungen und wirtschaftliche Faktoren – insbesondere sein hohes Gehalt – könnten den Klub dazu bewegen, einen Verkauf ernsthaft in Betracht zu ziehen. Während zuletzt noch Summen um 80 Millionen Euro im Raum standen, wird nun über eine deutlich geringere Ablöse von etwa 50 Millionen Euro spekuliert.

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Transfer-Poker

Für die Bayern würde das den 26-jährigen Portugiesen wieder deutlich attraktiver machen. Leão gilt als klassischer Flügelspieler mit enormem Tempo, ausgeprägter Dribbelstärke und Torgefahr – ein Profil, das gut zum Anforderungsbild des deutschen Rekordmeisters passt. Zudem bringt er mit seiner Größe und Athletik eine zusätzliche physische Komponente ins Spiel.

Allerdings ist das Interesse kein Münchner Alleinstellungsmerkmal. Auch internationale Topklubs beobachten die Situation genau. Neben Teams aus der englischen Premier League wird unter anderem Manchester United als möglicher Abnehmer gehandelt, ebenso wie der FC Barcelona.