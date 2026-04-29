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Nach NHL-Stars: Nächster herber Ausfall für ÖEHV-Team
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Für Eishockey-WM

Nach NHL-Stars: Nächster herber Ausfall für ÖEHV-Team

29.04.26, 16:51
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Österreichs Eishockey-Nationalteam muss für die WM ab 15. Mai in der Schweiz den nächsten hochkarätigen Ausfall verkraften.

Lukas Haudum, mit den Graz99ers Meister und wertvollster Spieler (MVP) im Play-off, muss sich einer Operation unterziehen. Drei seiner Grazer Mitspieler stoßen diese Woche zum Team, werden im ersten Testspiel gegen Deutschland am Donnerstag (19:00 Uhr/live ORF Sport +) in Zell am See aber noch nicht spielen.

Vor Haudum hatten bereits die beiden NHL-Stürmer Marco Rossi und Marco Kasper, Teamkapitän Thomas Raffl aus privaten Gründen und Oliver Achermann abgesagt. Zudem stehen wohl David Reinbacher und Vinzenz Rohrer nicht zur Verfügung, weil sie mit Laval Rocket im Play-off der AHL engagiert sind.

Grazer Trio im zweiten Testmatch dabei

Gegen Deutschland pausiert auch der leicht angeschlagene Verteidiger David Maier. Die drei Meister Paul Stapelfeldt, Lenz Moosbrugger und Tim Harnisch ziehen dagegen ins Teamcamp ein und wollen sich im Retourspiel gegen Deutschland am Samstag (17.00 Uhr/live ORF Sport +) in Garmisch-Partenkirchen für den WM-Kader empfehlen. Nächste Woche verstärkt auch noch Clubkollege Paul Huber das Team.

Dem deutschen Team fehlen in dieser Woche noch ihre NHL-Stars sowie die Spieler der beiden DEL-Finalisten Adler Mannheim und Eisbären Berlin. "Sie haben bereits eine gute Mannschaft, auch wenn ihnen noch einige Spieler bis zum WM-Team fehlen. Gleichwohl ist das ein starker Gegner, genau perfekt für uns zu diesem Zeitpunkt. Im Gegensatz zu Tschechien vergangene Woche, hoffen wir, wieder mehr Offensive zu kreieren", erklärte Teamchef Roger Bader.

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