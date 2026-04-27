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arnautovic van der bellen
© oe24 & Instagram/ vanderbellen (Fotomontage)

Viraler Hit

Fans rasten aus: Arnautovic bereitet Präsidentschafts-Kandidatur vor

Von
27.04.26, 22:33
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Ein Video von Marko Arnautovic sorgt derzeit auf Social Media für mächtig Gesprächsstoff.

Im Sommer kann sich Marko Arnautovic seinen letzten großen sportlichen Traum erfüllen. Gemeinsam mit dem Nationalteam nimmt er im Alter von 37 Jahren erstmals an einer Weltmeisterschaft teil. 

Am Wochenende wurde er mit Roter Stern Belgrad auch Meister. In Serbien verdichten sich die Gerüchte, dass "Arnie" nach der Saison den Verein wieder verlassen wird. Ob er noch eine letzte Station, wie etwa in den USA, in Angriff nimmt oder es gut sein lässt, ist bislang offen.

Neuer Karriereweg

Doch der Stürmer hat scheinbar schon einen neuen Karriere-Plan. Auf "Thug Life Austria" ist ein Video aufgetaucht, das Arnautovic beim Aufhängen von Plakaten zeigt. Die Aufschrift: "Marko for President." Bereitet er etwa eine Kandidatur und den mutigen Schritt in die Politik vor?  

Es dürfte sich dabei um eine große Werbekampagne handeln. Die Fans sind dennoch aus dem Häuschen. In kürzester Zeit waren Hunderte Reaktionen zu lesen. Die meisten davon feierten den Polit-Einstieg und gaben an, dass sie den ÖFB-Rekordspieler sofort wählen würden.

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