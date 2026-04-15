Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
Gemeinsam schwitzen: Dzeko & Arnautovic im Gym
© Instagram/alestopodcast

Für Reha

Gemeinsam schwitzen: Dzeko & Arnautovic im Gym

15.04.26, 18:44
Teilen

Edin Dzeko verletzte sich bei Bosniens Sensation im WM-Quali-Playoff an der Schulter. Um bis zum Großevent aber topfit zu sein, arbeitet der 40-Jährige an seinem Comeback - mit tatkräftiger Unterstützung von Marko Arnautovic.

Dass SICH Dzeko und Arnautovic bestens verstehen, ist kein Geheimnis. Bereits 2018 sorgten die beiden für Wirbel, weil sie ein Bild von einem gemeinsamen Essen posteten - nur kurze Zeit nach der 0:1-Niederlage des ÖFB-Teams gegen BosNien.

Auch diesmal zeigte ein Social-Media-Post die beiden gemeinsam, diesmal in der Kraftkammer. Mit dabei auch Oleksandr Zinchenko, erst im Winter von Arsenal zu Ajax Amsterdam gewechselt; sowie Andreja Milutinovic.

Letzterer ist ein angesehener Reha- und Konditionstrainer, der bereits mit Gianluigi Buffon, Luka Modric oder Kevin de Bruyne gearbeitet hat. Nun ist Bosniens Kapitän zu Gast, um an seiner Form zu arbeiten.

Da Milutinovic in Belgrad zuhause ist, stattete wohl auch der ÖFB-Star seinem Freund einen Besuch ab.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen