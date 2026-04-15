Gemeinsam schwitzen: Dzeko & Arnautovic im Gym

Edin Dzeko verletzte sich bei Bosniens Sensation im WM-Quali-Playoff an der Schulter. Um bis zum Großevent aber topfit zu sein, arbeitet der 40-Jährige an seinem Comeback - mit tatkräftiger Unterstützung von Marko Arnautovic.

Dass SICH Dzeko und Arnautovic bestens verstehen, ist kein Geheimnis. Bereits 2018 sorgten die beiden für Wirbel, weil sie ein Bild von einem gemeinsamen Essen posteten - nur kurze Zeit nach der 0:1-Niederlage des ÖFB-Teams gegen BosNien.

Auch diesmal zeigte ein Social-Media-Post die beiden gemeinsam, diesmal in der Kraftkammer. Mit dabei auch Oleksandr Zinchenko, erst im Winter von Arsenal zu Ajax Amsterdam gewechselt; sowie Andreja Milutinovic.

Letzterer ist ein angesehener Reha- und Konditionstrainer, der bereits mit Gianluigi Buffon, Luka Modric oder Kevin de Bruyne gearbeitet hat. Nun ist Bosniens Kapitän zu Gast, um an seiner Form zu arbeiten.

Da Milutinovic in Belgrad zuhause ist, stattete wohl auch der ÖFB-Star seinem Freund einen Besuch ab.