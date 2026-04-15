WM 2026 wird Luxus-Trip: Diese Preise schocken ÖFB-Fans

Die WM 2026 wird für Österreich-Fans zum finanziellen Kraftakt. Neben teuren Tickets sorgen vor allem versteckte Kosten für Ärger – von Flügen bis zu Stadion-Transfers. Schon jetzt ist klar: Wer das ÖFB-Team vor Ort sehen will, muss tief in die Tasche greifen.

Die Vorrundenspiele führen Österreich quer durch die USA: Santa Clara (Kalifornien) gegen Jordanien, Dallas gegen Argentinien und Kansas City gegen Algerien.

Die Distanzen sind enorm – und treiben die Kosten nach oben. Flüge ab Wien liegen aktuell bei rund 750 bis 800 Euro Richtung San Francisco oder Dallas. Für Kansas City werden wegen Zwischenstopps sogar 900 bis 950 Euro fällig. Dazu kommen 40 Dollar (rund 34 Euro) für das ESTA-Visum.

Hotels treiben Preise weiter hoch

Auch bei den Unterkünften wird es teuer. In San Francisco kosten Doppelzimmer 140 bis 200 Euro pro Nacht, in Dallas 100 bis 160 Euro, in Kansas City 115 bis 200 Euro. Schon ein Kurztrip landet damit schnell im vierstelligen Bereich. Komplettpakete mit Flug, Hotel und Ticket kosten laut Anbietern sogar 3600 bis 4300 Euro pro Person.

Versteckte Kosten sorgen für Ärger

Besonders brisant: die vielen Zusatzkosten vor Ort. In Santa Clara kostet die Straßenbahn zwar nur 2,50 Dollar (Tagespass 5 Dollar), doch nicht überall ist es so günstig. In Dallas müssen Fans erst mit dem Zug (6 Dollar) anreisen und dann auf Shuttlebusse umsteigen. In Kansas City wird ein eigenes WM-Busnetz aufgebaut – Preise sind noch offen, dürften aber deutlich steigen.

Zum Vergleich: In anderen Städten werden bereits extreme Tarife diskutiert – etwa 95 Dollar für Shuttlebusse oder 80 Dollar für Zugtickets. Parkplätze rund um Stadien kosten teils über 200 Dollar.

Kritik an FIFA wird lauter

Die Fan-Organisation Football Supporters Europe spricht von „astronomischen“ Preisen und einem „monumentalen Verrat“ am WM-Gedanken. Auch US-Politiker üben Druck aus. Senator Chuck Schumer verweist darauf, dass die FIFA rund elf Milliarden Dollar einnehmen werde, während Fans immer mehr zahlen müssten.

Besonders kritisch: Bei der EM 2024 war der öffentliche Verkehr für Ticketbesitzer noch kostenlos – bei der WM 2026 muss fast jede Fahrt extra bezahlt werden.

Luxus-WM statt Fan-Fest?

Unterm Strich summieren sich Flug, Hotel, Tickets und Transport schnell auf mehrere Tausend Euro. Für viele ÖFB-Fans wird die Reise damit zur finanziellen Herausforderung.