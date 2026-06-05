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Liga-König in Spanien

Barca-Jungstar Lamine Yamal wird zum besten Spieler der Saison gekürt

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Der frisch gekürte Spieler des Jahres in Spanien, Lamine Yamal vom FC Barcelona, jubelt hier im Archivbild über einen Treffer für die Katalanen.
© Getty Images
Spaniens Fußball hat einen neuen König: Barca-Jungstar Lamine Yamal wurde zum Spieler der Saison gekürt. Trotz einer bitteren Verletzung schreibt der 18-Jährige damit endgültig Geschichte.
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Das gab die spanische Liga am Freitag offiziell bekannt. Der 18-jährige Offensivmann vom FC Barcelona drückte der Meisterschaft seinen Stempel auf und sicherte sich als erster Kicker überhaupt gleich dreimal in einer Spielzeit die Auszeichnung zum Spieler des Monats. Mit sensationellen 16 Toren und elf Vorlagen führte der Teenager die Katalanen zum Meistertitel in La Liga. Damit räumt Barca bei den Awards groß ab, denn bereits am Donnerstag wurde Yamals deutscher Coach Hansi Flick zum Trainer des Jahres ernannt.

Banggren um den WM-Auftakt

Überschattet wird die große Ehre von argen Verletzungssorgen beim frischgebackenen Preisträger. Wegen einer hartnäckigen Muskelverletzung im Oberschenkel bestritt Yamal seit April kein Spiel mehr für die Katalanen. In Spanien wurde deshalb bereits gezittert, ob der Offensiv-Künstler der Nationalmannschaft in den anstehenden WM-Gruppenspielen überhaupt zur Verfügung steht. Teamchef Luis de la Fuente gab allerdings am Mittwoch leise Entwarnung für die Endrunde.

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Hoffnung auf ein schnelles Comeback

Der spanische Coach stellte einen Einsatz zum WM-Auftakt am Sonntag, 15. Juni, gegen Kap Verde in Aussicht, wenn auch vorerst nur für ein paar Minuten. Bis zum Turnierstart im Sommer läuft für das Barca-Juwel nun der Countdown in der medizinischen Abteilung. Die Fans in Spanien hoffen inständig, dass der frisch gekürte Spieler des Jahres rechtzeitig fit wird, um das Nationalteam zum nächsten Titel zu führen.

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