TV
Radio
E-Paper
Welt

Kreml-Chef

Nach Friedensangebot: Jetzt antwortet Putin

ASTANA, KAZAKHSTAN - MAY 29 : Russian President Vladimir Putin speaks to journalists after the plenary session of the Supreme Eurasian Economic Union at the Palace of Independence, on May 29, 2026, in Astana, Kazakhstan. During the three-day state visit President Putin attended the Eurasian Economic Union (EAEU) summit in Astana. Photo by Contributor/Getty Images)
© Getty Images
Der russische Präsident Wladimir Putin sieht derzeit keinen Grund für ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.
OE24 auf Google bevorzugen

Dieser hatte vorgeschlagen, sich zu treffen, um ein Ende des Krieges zu vereinbaren. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reist am Sonntag zu Gesprächen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach London, teilte der Elysée-Palast mit.

Auch interessant

Barca-Jungstar Lamine Yamal wird zum besten Spieler der Saison gekürt

Buffy-Star Anthony Head ist gestorben

Arbeitnehmervertreter gegen WKÖ-Bosse

Die Polarlichter kommen zurück - wann und wo

Eine Woche vor Start: FIFA nimmt Fans Tickets weg

KYIV, UKRAINE - JUNE 3: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and NATO Secretary 'General 'Mark Rutte (not seen) hold a joint press conference in Kyiv, Ukraine, on June 3, 2026. (Photo by Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images)
© Anadolu via Getty Images

Das Treffen dient demnach der engen Abstimmung über die weitere Unterstützung der Ukraine und den Druck auf Russland. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte am Rande eines EU-Westbalkan-Gipfels in Montenegro, es gebe eine enge Abstimmung zwischen Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Merz, Starmer und Macron hatten sich zuletzt vor rund zwei Wochen in einer Videokonferenz ausgetauscht.

"Friedensplan ausarbeiten"

Zu Selenskyjs Brief an Wladimir Putin sagte Macron: "Ich glaube, dass es heute die Ukraine und Russland sind, die sowohl einen Waffenstillstand als auch einen Friedensplan ausarbeiten können." Die Europäer könnten dabei helfen, da sie mit großem Abstand die wichtigsten Unterstützer der Ukraine seien. Zudem seien es die Europäer, die zu einem bestimmten Zeitpunkt bei den Gesprächen über einen Friedensplan mit am Tisch sitzen müssten, weil es dabei angesichts der geografischen Lage um eine Friedens- und Sicherheitsarchitektur für Europa gehe. "Deshalb halte ich das für eine gute Initiative", sagte er.

Selenskyj hatte Putin Friedensgespräche angeboten

Selenskyj hatte Putin am Donnerstag in einem offenen Brief direkte Friedensgespräche angeboten. Als Antwort erneuerte der Kreml bisher nur sein Angebot für Verhandlungen in Moskau und die Forderung nach einer vollständigen Kontrolle der ukrainischen Donbass-Region als Voraussetzung für einen Frieden. Solche Vorschläge hatte Selenskyj schon mehrfach abgelehnt.

Macron stärkte dem ukrainischen Präsidenten diesbezüglich den Rücken. Selbst wenn ein solches Angebot zu einem bestimmten Zeitpunkt bestanden habe, sei es nie darum gegangen, Russland die gesamte Region Donezk oder gar den ganzen Donbass zu überlassen. "Das ist ein Angebot, das angesichts der heutigen Realitäten am Boden nicht mehr existieren sollte", betonte er nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ex-Diktator setzt auf Diddys Anwältin

Nach Friedensangebot: Jetzt antwortet Putin

Kapitol-Stürmer arbeitet jetzt fürs Pentagon

Arsen-Alarm: OBI ruft Pfanne zurück

49 Menschen verdursteten nach Lkw-Panne in der Sahara

Putin gibt Probleme in Russland zu

Die Polarlichter kommen zurück - wann und wo

Goldhelm-Diebe müssen ins Gefängnis

Leck an der ISS: Astronauten vor Evakuierung

Mutter ließ Sohn (14) für IS kämpfen