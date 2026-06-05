Die Polarlichter kommen zurück - wann und wo

Von Freitag auf Samstag könnten mehrere Eruptionen auf der Sonne für wunderschöne Polarlichter sorgen. Die Chancen für das Himmelsphänomen stehen laut Experten gut.

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In den nächsten Stunden wird ein Sonnensturm auf der Erde erwartet, der von Freitag auf Samstag für ein besonderes Spektakel sorgen könnte.

Weil kurz nacheinander gleich drei Ausbrüche auf der Sonne stattfanden, treffen die geladenen Teilchen über einen längeren Zeitraum bei uns ein. Die Wahrscheinlichkeit für Polarlichter lag am Freitag bereits bei rund 30 Prozent. Vor allem im Norden Deutschlands stehen die Chancen für Sichtungen gut, während auch in Österreich Astronomie-Fans gespannt in den Nachthimmel blicken.

Keine schweren Störungen

Der erwartete Sonnensturm wird voraussichtlich eine Stärke der Stufe drei erreichen. Größere Probleme oder Schäden sind laut dem Space Weather Prediction Center der US-Wetterbehörde daher nicht zu befürchten. Lediglich bei der Satellitennavigation kann es unter Umständen zu minimalen Beeinträchtigungen kommen. Eine höhere Intensität des Sturms schließen die Experten nach aktuellen Daten aus.

Perfektes Wetter voraus

Ob das Phänomen in der Nacht auf Samstag wirklich mit freiem Auge zu sehen ist, hängt ganz entscheidend vom Wetter ab. Die Vorhersagen sind vielversprechend, da ein weitgehend wolkenloser Himmel erwartet wird. Erst gegen den frühen Morgen ziehen vermehrt Wolken auf. Ein Problem bleibt jedoch die sehr kurze Dauer der Dunkelheit, da das ideale Zeitfenster im Norden kaum fünf Stunden beträgt.

Tipps für Beobachter

Es wird empfohlen, am Abend noch einmal die regelmäßig aktualisierte Karte auf der Webseite der US-Wetterbehörde zu prüfen. So lässt sich am besten abschätzen, ob sich ein Blick in den Himmel lohnt. Wer das Glück hat, einen grau schimmernden Schleier zu entdecken, sollte unbedingt ein Foto machen. Moderne Kamerasensoren können das farbige Leuchten der Polarlichter nämlich deutlich besser einfangen als das menschliche Auge.