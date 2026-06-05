BILLA-Vorstand steht selbst an der Kassa

Kai Pataky übernimmt für einen Tag die Marktleitung in Wien-Leopoldstadt und ermöglicht dem Team einen freien Tag.

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Vom Vorstandsmeeting direkt in den Markt: Kai Pataky, Vertriebsvorstand von BILLA, hat Anfang Juni für einen Tag die Rolle des Marktmanagers in der Czerningasse in Wien-Leopoldstadt übernommen. Die Aktion war Teil eines internen Wettbewerbs, den das Team des Marktes durch seinen besonderen Einsatz im Arbeitsalltag gewonnen hatte.

Während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen zusätzlichen freien Tag genießen konnten, übernahm Pataky gemeinsam mit vier Vertriebsdirektoren und seinem Vertriebsteam die Aufgaben vor Ort.

Eric Scharnitz (BILLA Vertriebsdirektor) war für die regelmäßigen Frischechecks zuständig, um die gewohnt hohe BILLA Qualität im Markt zu garantieren. © Billa AG/ Robert Harson

Von Frischechecks bis Regalbetreuung

Der Arbeitstag begann mit dem Verräumen frisch gelieferter Ware. Auch das Aufbacken von Gebäck sowie die Vorbereitung von Eigenproduktionsartikeln wie Salaten, Obst und Schmankerln standen auf dem Programm. Darüber hinaus führte das Team die regelmäßigen Frischekontrollen durch, schichtete Regale nach und sorgte laufend für Nachschub in den Backstationen.

Als temporärer Marktmanager koordinierte Pataky dabei die Abläufe und stellte gemeinsam mit seinem Team sicher, dass die Qualitätsstandards eingehalten wurden.

Markttage als Teil der Unternehmenskultur

Stefan Weinlich (BILLA Vertriebsdirektor) sortierte beim Markttag die angelieferte Ware. © Billa AG/Robert Harson

Solche Einsätze sind bei BILLA kein Ausnahmefall. Regelmäßige Markttage gehören für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte zum Arbeitsalltag. Ziel ist es, die Abläufe im Markt besser kennenzulernen und die Zusammenarbeit zwischen Zentrale und Verkaufsfläche zu stärken.

Das Unternehmen sieht darin eine Möglichkeit, Entscheidungen praxisnah zu treffen und gleichzeitig den Austausch mit den Teams vor Ort zu fördern.

In der Rolle des Marktmanagers war Kai Pataky (BILLA Vorstand Vertrieb, mi.) für die Koordination der Abläufe und BILLA Prozesse für Frische und Waren verantwortlich. © Billa AG/Robert Harson

"Unsere Mitarbeiter leisten täglich Großartiges"

Für Kai Pataky war der Perspektivenwechsel mehr als eine symbolische Geste."Gerade für mich als Vorstand ist es wichtig, sich regelmäßig mit den Herausforderungen und täglichen Abläufen unserer vielen Mitarbeiter auseinanderzusetzen und eigene Erfahrungen im Markt zu sammeln. Unsere Mitarbeiter in den Märkten leisten täglich Großartiges. Es war mir eine persönliche Ehre, das Team der Czerningasse zu vertreten und ihnen als Dankeschön einen freien Tag zu ermöglichen", betont Pataky.