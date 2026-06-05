Lebensmittelhandel
BILLA-Vorstand steht selbst an der Kassa
Vom Vorstandsmeeting direkt in den Markt: Kai Pataky, Vertriebsvorstand von BILLA, hat Anfang Juni für einen Tag die Rolle des Marktmanagers in der Czerningasse in Wien-Leopoldstadt übernommen. Die Aktion war Teil eines internen Wettbewerbs, den das Team des Marktes durch seinen besonderen Einsatz im Arbeitsalltag gewonnen hatte.
Während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen zusätzlichen freien Tag genießen konnten, übernahm Pataky gemeinsam mit vier Vertriebsdirektoren und seinem Vertriebsteam die Aufgaben vor Ort.
Von Frischechecks bis Regalbetreuung
Der Arbeitstag begann mit dem Verräumen frisch gelieferter Ware. Auch das Aufbacken von Gebäck sowie die Vorbereitung von Eigenproduktionsartikeln wie Salaten, Obst und Schmankerln standen auf dem Programm. Darüber hinaus führte das Team die regelmäßigen Frischekontrollen durch, schichtete Regale nach und sorgte laufend für Nachschub in den Backstationen.
Als temporärer Marktmanager koordinierte Pataky dabei die Abläufe und stellte gemeinsam mit seinem Team sicher, dass die Qualitätsstandards eingehalten wurden.
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Markttage als Teil der Unternehmenskultur
Solche Einsätze sind bei BILLA kein Ausnahmefall. Regelmäßige Markttage gehören für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte zum Arbeitsalltag. Ziel ist es, die Abläufe im Markt besser kennenzulernen und die Zusammenarbeit zwischen Zentrale und Verkaufsfläche zu stärken.
Das Unternehmen sieht darin eine Möglichkeit, Entscheidungen praxisnah zu treffen und gleichzeitig den Austausch mit den Teams vor Ort zu fördern.
"Unsere Mitarbeiter leisten täglich Großartiges"
Für Kai Pataky war der Perspektivenwechsel mehr als eine symbolische Geste."Gerade für mich als Vorstand ist es wichtig, sich regelmäßig mit den Herausforderungen und täglichen Abläufen unserer vielen Mitarbeiter auseinanderzusetzen und eigene Erfahrungen im Markt zu sammeln. Unsere Mitarbeiter in den Märkten leisten täglich Großartiges. Es war mir eine persönliche Ehre, das Team der Czerningasse zu vertreten und ihnen als Dankeschön einen freien Tag zu ermöglichen", betont Pataky.
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