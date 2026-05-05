FORSTINGER ist neuer Partner des jö Bonus Clubs

4,7 Millionen jö Mitglieder gibt es schon. Jetzt ist auch FORSTINGER, Österreichs Spezialist für Autozubehör, Reifen und Ersatzteile, Teil des Clubs. Dank der Partnerschaft können jö Mitglieder nun auch beim Werkstattservice und beim Kauf von Fahrzeugzubehör Ös sammeln und einlösen.

jö Mitglieder, die gerne mit dem Auto, Motorrad oder Fahrrad unterwegs sind, werden sich freuen: Der jö Bonus Club wächst – und zwar um einen Partner, der den Alltag auf Rädern noch komfortabler macht. Österreichs größtes Kundenbindungsprogramm begrüßt mit FORSTINGER seinen mittlerweile 17. Partner und erweitert damit seine Vorteilswelt um Produkte und Services für Fahrzeuge.

Bonus trifft Boxenstopp

Ob beim täglichen Einkauf, auf Reisen, beim Tanken, bei der Bezahlung mit der Raiffeisen-Debitkarte oder beim Sporteln – der Mehrwert, den der jö Bonus Club seinen Mitgliedern bietet, ist vielfältig. Mit dem neuen Partner FORSTINGER können jö Mitglieder ab sofort auch bei Werkstattterminen, beim Reifenwechsel und beim Kauf von sonstigem Fahrzeugzubehör Ös sammeln und österreichweit bei allen jö Partnern gegen attraktive Rabatte einlösen.

Alexander Merklein (Geschäftsführer jö Bonus Club) freut sich mit den beiden FORSTINGER Geschäftsführern Rudolf Bayer (CEO) und Harald Chromy (CFO) über die Kooperation (v.l.n.r.). © Robert Harson

„Der jö Bonus Club begleitet seine Mitglieder im gesamten Alltag und bietet echten Mehrwert weit über den Lebensmitteleinkauf hinaus. Mit FORSTINGER holen wir einen Partner ins Boot, der den Mobilitätsalltag vieler Menschen direkt betrifft. Für unsere Mitglieder bedeutet das: noch mehr attraktive Vorteile“, sagt jö Geschäftsführer Alexander Merklein.

„Das stetige Wachstum unseres Partnernetzwerks im Sinne des Kund:innen-Nutzens unterstreicht unsere Marktführerschaft als Österreichs größtes und vielfältigstes Kundenbindungsprogramm einmal mehr“, betont jö Geschäftsführer Nikolai Scheurecker.

Rudolf Bayer, Geschäftsführer (CEO) von FORSTINGER: „Das größte Kundenbindungsprogramm Österreichs ist eine beeindruckende Erfolgsplattform. Wir freuen uns sehr, dass wir nun Teil davon sind und als verlässlicher Partner für leistbare Mobilität den Mitgliedern noch mehr attraktive Vorteile bieten können. Ein herzliches Dankeschön auch an das engagierte jö Team für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und den partnerschaftlichen Start.“