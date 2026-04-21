0:0 – Altach verteidigt Tabellenführung gegen die WSG

Im Kampf um das Europacup-Play-off gab es im Ländle keinen Sieger. Tabellenführer SCR Altach und die WSG Tirol trennten sich am Dienstagabend mit einem torlosen 0:0-Remis.

Im West-Derby der 28. Runde in der Qualifikationsgruppe schenkten sich der SCR Altach und die WSG Tirol am Dienstag nichts, blieben am Ende aber ohne Torerfolg. Vor heimischem Publikum im Schnabelholz verteidigten die Vorarlberger mit nun 23 Punkten die Tabellenführung, während die Wattener (20 Punkte) den entscheidenden Boden auf die Spitze verpassten. In einer flotten Partie scheiterten beide Teams vor allem an der eigenen Chancenverwertung.

Stojanovic rettet die Null

Die Gäste aus Tirol starteten aktiver und hatten durch Sulzbacher (3.) die erste Großchance. Altach-Schlussmann Stojanovic avancierte in der Folge zum Rückhalt der Hausherren. Besonders bei einem Volley von Moritz Wels (32.) nach Brustablage durch Hinterseer zeigte der Keeper eine absolute Riesentat. Kurz vor der Pause musste zudem Wattens-Regisseur Greil passen, der aufgrund einer Wadenverhärtung beim Aufwärmen kurzfristig durch Wels ersetzt wurde.

Diawara vergibt den Matchball

In der zweiten Halbzeit übernahm Altach phasenweise das Kommando. Die größte Chance des Spiels vergab Ousmane Diawara (57.), der nach einer feinen Kombination freigespielt wurde, den Ball jedoch völlig am langen Eck vorbeikullern ließ. Auch die Einwechslungen von Sabitzer (58.) auf Tiroler Seite sowie Benjamin (62.) und Mustapha (86.) bei Altach brachten keinen Lucky Punch mehr ein. In der hitzigen Schlussphase sahen Taferner (90.+4) und Benjamin (90.+4) nach einem Gerangel noch jeweils die Gelbe Karte.