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Tabellenkeller

3:0-Gala gegen Wolfsberg: Blau-Weiß Linz verlässt Abstiegsplatz

21.04.26, 20:25
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Blau-Weiß Linz feiert den Sprung vom Tabellenende! Mit einem verdienten 3:0-Heimsieg gegen einen harmlosen Wolfsberger AC gaben die Linzer die rote Laterne am Dienstag direkt an die Kärntner ab.

Großer Jubel im ausverkauften Linzer Donaupark: Blau-Weiß Linz hat das Kellerduell gegen den WAC am Dienstag souverän mit 3:0 für sich entschieden. Durch diesen Erfolg verlassen die Stahlstädter erstmals seit dem 14. Spieltag den letzten Tabellenplatz und schieben die Wolfsberger ans Ende der Bundesliga-Tabelle. Shon Weissman (29.) und ein überragender Nico Maier (66., 90.+4) sorgten für die Treffer in einer einseitigen Partie.

Effizienz und Maier-Magie

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an das Kommando. Weissman (29.) drückte den Ball nach Vorarbeit von Ronivaldo aus nächster Nähe zur Führung über die Linie, nachdem WAC-Kapitän Baumgartner den Ball nicht klären konnte. In der zweiten Halbzeit sorgte Nico Maier (66.) per direktem Freistoß für die Vorentscheidung. Sein sehenswerter Schlenzer ins linke Eck ließ WAC-Keeper Polster keine Chance.

WAC ohne Durchschlagskraft

Die Wolfsberger, bei denen Trainer Thomas Silberberger mit Ngankam und Pink zur Pause frische Kräfte brachte, blieben offensiv vieles schuldig. Zwar kamen die Gäste besser aus der Kabine, doch nennenswerte Großchancen blieben Mangelware. In der Nachspielzeit machte Maier (90.+4) im zweiten Anlauf den Deckel drauf, nachdem er zuvor noch am Pfosten gescheitert war. Damit ist der WAC seit nunmehr zwölf Pflichtspielen ohne Sieg und steckt tief im Abstiegssumpf fest.

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