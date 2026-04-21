Rapid unter Zugzwang: Heimsieg gegen Hartberg ist Pflicht

Im Allianz Stadion steigt am Mittwoch das richtungsweisende Duell um Europa. Rapid Wien empfängt Hartberg und steht nach drei sieglosen Partien unter massivem Erfolgsdruck.

Heimspiel-Highlight in Hütteldorf: Rapid Wien trifft am Mittwoch (20:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) nach Ablauf der Teilsektorsperre im komplett geöffneten Allianz Stadion auf den TSV Hartberg. Für die seit drei Spielen sieglosen Wiener zählt als Tabellenvierter nur ein Dreier. Wenn wir um die vorderen Positionen mitspielen wollen, müssen wir gewinnen, stellte Trainer Johannes Hoff Thorup unmissverständlich klar. Etwa 16.500 Tickets waren bis Dienstagmittag für das Duell abgesetzt.

Inspiration von der Rennstrecke

Hoff Thorup sieht trotz der jüngsten Punkteverluste eine große Entwicklung in seinem Team. Interessanterweise würde sich der dänische Coach sogar Tipps von Mercedes-Boss Toto Wolff wünschen, um mit dem Druck im Verein besser umzugehen. Mit 24 Punkten liegt Rapid derzeit hinter dem Top-Trio zurück und will die acht Zähler aus den ersten fünf Meistergruppen-Spielen nun dringend aufstocken, um den Anschluss an Sturm, LASK und Salzburg nicht vollends zu verlieren.

Hartberg ohne Chef an der Seitenlinie

Die Gäste aus Hartberg müssen in Wien auf ihren Coach Manfred Schmid verzichten, der die Partie wegen einer Sperre von der Tribüne aus verfolgen muss. Dennoch gibt sich Stürmer Lukas Fridrikas kämpferisch: Wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, ist definitiv etwas möglich.