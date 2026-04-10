Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.10 aktien down -6.07% Andritz AG 61.85 aktien down -2.21% BAWAG Group AG 124.80 aktien down -2.73% CA Immobilien Anlagen AG 24.900 aktien down -1.19% CPI Europe AG 15.620 aktien up +0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 170.40 aktien down -3.73% EVN AG 28.050 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 91.80 aktien down -2.29% Lenzing AG 19.740 aktien down -9.03% OMV AG 61.20 aktien down -0.24% Oesterreichische Post AG 34.050 aktien up +1.19% PORR AG 35.100 aktien down -3.84% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.440 aktien down -2.8% SBO AG 33.250 aktien down -7.25% STRABAG SE 85.40 aktien down -2.62% UNIQA Insurance Group AG 14.900 aktien down -1.06% VERBUND AG Kat. A 67.75 aktien up +1.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.80 aktien down -1.41% Wienerberger AG 22.560 aktien down -3.01% voestalpine AG 37.820 aktien down -4.49%
  1. oe24.at
  2. Business
Tanken Teuer
© Getty

Vergleich

12 Cent mehr – Spritpreise steigen wieder deutlich an

10.04.26, 12:45 | Aktualisiert: 10.04.26, 14:17
Teilen

Nachdem es erst gestern gute Nachrichten für Österreichs Autofahrer gab – erste Tankstellen boten Diesel unter 2 Euro an – stiegen die Preise heute nach 12 Uhr mittags wieder deutlich an.

Viele Lenker in Österreich hatten die Mittagszeit am Freitag mit Spannung erwartet, da die preisliche Entwicklung aufgrund der weltpolitischen Lage völlig unklar war. Während angekündigte Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran Hoffnung auf Entspannung machten, sorgten politische Spannungen im Nahost-Konflikt letztlich für den gegenteiligen Effekt beim Tanken.

Moment der Wahrheit mittags

Am Freitag folgte die Gewissheit: Der Optimismus vom Donnerstag, als die Kosten teilweise sogar unter zwei Euro sanken, ist verflogen. Besonders deutlich zeigt sich der Preissprung bei Diesel. In Timelkam bei der AVIA Xpress kletterte der Preis für diesen Kraftstoff von 1,929 Euro auf 2,049 Euro – ein Plus von 12 Cent. Auch in Mödling gab es bei der JET Tankstelle einen massiven Anstieg um fast 12 Cent auf nun 2,051 Euro.

In der Bundeshauptstadt Wien sieht die Lage nicht besser aus. Bei Turmöl Quick in der Gadnergasse kletterte der Preis am Freitag auf 2,104 Euro (Plus von 0,085 Euro). Der Dieselpreis der Turmöl-Tankstelle in der Margaretenstraße 28 (1040 Wien) sprang von gestern 2,012 Euro auf 2,077 Euro heute (plus 0,065 Euro). Wer Super 95 tankt, kommt zwar etwas günstiger davon, muss aber ebenfalls mit Aufschlägen rechnen.

Damit scheint klar, dass sich schlechte Stimmung und Prognose am Ölmarkt, bezüglich der Lage in Nahost, vorerst durchgesetzt hat. Für die betroffenen Pendler und Reisenden bedeutet dies eine spürbare Mehrbelastung zum Ende der Woche.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen