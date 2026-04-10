12 Cent mehr – Spritpreise steigen wieder deutlich an

Nachdem es erst gestern gute Nachrichten für Österreichs Autofahrer gab – erste Tankstellen boten Diesel unter 2 Euro an – stiegen die Preise heute nach 12 Uhr mittags wieder deutlich an.

Viele Lenker in Österreich hatten die Mittagszeit am Freitag mit Spannung erwartet, da die preisliche Entwicklung aufgrund der weltpolitischen Lage völlig unklar war. Während angekündigte Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran Hoffnung auf Entspannung machten, sorgten politische Spannungen im Nahost-Konflikt letztlich für den gegenteiligen Effekt beim Tanken.

Moment der Wahrheit mittags

Am Freitag folgte die Gewissheit: Der Optimismus vom Donnerstag, als die Kosten teilweise sogar unter zwei Euro sanken, ist verflogen. Besonders deutlich zeigt sich der Preissprung bei Diesel. In Timelkam bei der AVIA Xpress kletterte der Preis für diesen Kraftstoff von 1,929 Euro auf 2,049 Euro – ein Plus von 12 Cent. Auch in Mödling gab es bei der JET Tankstelle einen massiven Anstieg um fast 12 Cent auf nun 2,051 Euro.

In der Bundeshauptstadt Wien sieht die Lage nicht besser aus. Bei Turmöl Quick in der Gadnergasse kletterte der Preis am Freitag auf 2,104 Euro (Plus von 0,085 Euro). Der Dieselpreis der Turmöl-Tankstelle in der Margaretenstraße 28 (1040 Wien) sprang von gestern 2,012 Euro auf 2,077 Euro heute (plus 0,065 Euro). Wer Super 95 tankt, kommt zwar etwas günstiger davon, muss aber ebenfalls mit Aufschlägen rechnen.

Damit scheint klar, dass sich schlechte Stimmung und Prognose am Ölmarkt, bezüglich der Lage in Nahost, vorerst durchgesetzt hat. Für die betroffenen Pendler und Reisenden bedeutet dies eine spürbare Mehrbelastung zum Ende der Woche.