oe24 ist jetzt noch schneller und aktueller

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oe24 präsentiert sich ab heute in neuem Look. Wir haben die letzten Monate genützt, um oe24 für Sie noch besser zu machen. Mit deutlich mehr Stories, mehr Features und einem übersichtlicheren und moderneren Design - besonders optimiert für Smartphones und mit drei Mal so schneller Ladezeit wie bisher.

Ab sofort finden Sie die wichtigsten Kategorien von oe24 direkt in der Navigation:

TICKER: Hier gibt es alle News LIVE - perfekt für den schnellen Nachrichten-Überblick.

Hier gibt es alle News LIVE - perfekt für den schnellen Nachrichten-Überblick. SPORT: Die oe24-Sport-Redaktion liefert Ihnen rund um die Uhr die besten Stories, Live-Ticker, alle Ergebnisse und Daten in unserem neuen Sport-Channel. Und bereits ab nächster Woche startet der große WM-Channel mit allen WM-News, Spielen und einem eigenen Channel für unser ÖFB-Team!

Die oe24-Sport-Redaktion liefert Ihnen rund um die Uhr die besten Stories, Live-Ticker, alle Ergebnisse und Daten in unserem neuen Sport-Channel. Und bereits ab nächster Woche startet der große WM-Channel mit allen WM-News, Spielen und einem eigenen Channel für unser ÖFB-Team! STARS: Alles aus der Welt der Stars - von Österreich über Royals bis Hollywood. Ab jetzt mit noch mehr Star-News und exklusiven Insider-Stories.

Alles aus der Welt der Stars - von Österreich über Royals bis Hollywood. Ab jetzt mit noch mehr Star-News und exklusiven Insider-Stories. MAGAZINE: Die Magazine von oe24 präsentieren sich ab sofort im neuen, eleganten Design mit den besten Lifestyle-Stories von MADONNA, Gesund&Fit, Live&Style, Reiselust und Cooking.

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TV, Radio, Wetter & E-Paper - direkt auf einen Klick

Dazu ganz schnell auf einen Klick in der Navi: oe24.TV mit allen Videos, oe24 Radio mit der besten Musik, das aktuelle Wetter von wetter.at und Ihr tägliches E-Paper von oe24 und ÖSTERREICH. Alle anderen Channels sind wie bisher über das "Burger-Menü" rechts oben bequem erreichbar.

News, Sport, Stars: Alle Top-Stories auf einen Blick

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Auch die neue oe24-Homepage ist jetzt deutlich übersichtlicher und hat vor allem NOCH MEHR Top-Stories! Ganz oben gibt es alle Top-Stories - von Politik über Welt und Österreich-Chronik bis zur Wirtschaft. Gleich darunter gibt es jetzt die wichtigsten Sport-Top-Stories und die Stars-Top-Stories.

Die News-Konsole mit weiteren Nachrichten zum Durchklicken finden Sie jetzt am Ende des Top-Story Nachrichtenblocks.

Mehr Lifestyle auf der Startseite und die eigene Magazin-Welt

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NEU ist der eigene Magazin-Bereich direkt auf der Homepage: Mit den besten Stories aus den Bereichen Mode, Beauty, Gesundheit, Reise, Living und Cooking. Und mit einem Klick sind Sie direkt in der neuen Magazin-Welt von oe24!

Alle Videos von oe24.TV & alle oe24-Podcasts

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Die neue oe24-Homepage ist auch multimedialer - und unterstreicht den 360-Grad-Anspruch von oe24: Die besten Videos von oe24.TV, der oe24.TV-Live-Stream, die Highlights von FELLNER! LIVE und die oe24-Podcasts gibt es jetzt direkt auf der Startseite!

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Das neue oe24 bietet Ihnen noch mehr Inhalt

Das Wichtigste: Die oe24-Redaktion bietet Ihnen jetzt noch mehr Content: Mit mehr als 500 (!) Artikeln und Videos pro Tag!

Wir hoffen, Ihnen gefällt das neue oe24-Design. Unser Ziel ist es, oe24 für Sie damit noch besser und übersichtlicher zu machen. Vor allem aber wird oe24 jetzt noch schneller und aktueller!

Schreiben Sie mir Ihre Meinung zu unserer neuen oe24-Website per Mail an n.fellner@oe24.at. Ich freue mich auf Ihr Feedback.

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Ihr Niki Fellner