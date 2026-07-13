Sprit-Knall: Benzin plus 15 Cent an Tankstellen

Der Iran-Krieg, der gerade neu eskaliert, treibt die Ölpreise hoch. An Österreichs Tankstellen gab es am Montag Erhöhungen von rund 10 Cent beim Diesel und 15 Cent pro Liter Benzin.

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An Österreichs Tankstellen gab es zu Montagmittag Erhöhungen von rund 10 Cent beim Diesel und 15 Cent pro Liter Benzin. oe24 hat bei den Experten des ÖAMTC nachgefragt, was mit den Spritpreisen los ist.

Für einen Montag (ausgehend vom üblicherweise günstigen Sonntag) waren die beobachteten Preisanstiege laut ÖAMTC nicht überraschend hoch. Man sah zu Mittag also noch keinen extremen Preissprung, aufgrund des neuerlich aufgeflammten Iran-Konfliktes. "Bei jenen Tankstellen die Preise online auf ihren Webseiten abrufbar haben, gab es exemplarisch Preissteigerungen von etwa 10 Cent für Diesel. Aufgefallen ist, dass die Preise von Super höher (~ 15 Cent) angehoben wurden als jene für Diesel. Hier dürfte der 'Ferieneffekt', welcher sich meistens stärker bei Super zeigt, eine zusätzliche Rolle spielen", heißt es vom Autofahrerclub.

Spritpreise sind im Verhältnis zu hoch

Es gelte jedoch zu beachten, dass die Spritpreise ohnehin kontinuierlich hoch blieben und zuletzt selbst bei fallenden Rohölpreisen sogar stiegen, merkt der ÖAMTC an. Es kann also durchaus sein, dass höhere Ölpreise bereits eingepreist waren. "Sollten die Ölpreise jedoch noch weiter steigen rechne ich schon damit, dass sich das im Laufe der Woche an den Tankstellen zeigt. Auf fallende Preise, wie man sie im Juni sah, sollte man aktuell eher nicht 'spekulieren'", sagt ÖAMTC-Experte Dominik Graf zu oe24.