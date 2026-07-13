Bikini im Italien-Urlaub kostet jetzt 500 Euro Strafe

Für Urlauber gibt es in Italien neue Regeln: Wer in Orten wie Caorle abseits der Strände in Badebekleidung unterwegs ist, riskiert ab sofort hohe Strafen.

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Wer im Bikini oder in der Badehose durch italienische Ferienorte schlendert, muss künftig tief in die Tasche greifen. Für Touristinnen und Touristen, darunter auch viele Reisende aus Österreich, können Strafen von bis zu 500 Euro fällig werden, wenn sie sich abseits der Strände nicht angemessen kleiden. Immer mehr Gemeinden greifen durch und verschärfen die Regeln, vor allem an der venezianischen Küste. In Orten wie Cavallino Treporti, Caorle und Eraclea Mare ist Schluss mit nacktem Oberkörper und Badesachen in den Gassen. Wie die italienische Zeitung "Corriere della Sera" berichtet, setzt auch Venedig auf strengere Vorgaben für ein gepflegtes Erscheinungsbild im öffentlichen Raum.

Respekt vor den Einheimischen fordern

Besonders hart greift Cavallino Treporti durch. Neue Schilder sollen Besucher dort an die Vorgaben erinnern: "Angemessene Kleidung ist aus Rücksicht auf alle und aus Gründen der öffentlichen Ordnung erforderlich." Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Strafe zwischen 25 und 500 Euro rechnen. Bürgermeisterin Roberta Nesto betont, dass es nicht darum gehe, die Freiheit der Gäste einzuschränken. Vielmehr wolle man Respekt gegenüber den Orten und den Menschen einfordern. Die Gemeinde sei schließlich nicht nur ein Ferienparadies, sondern auch Zuhause für Einwohnerinnen und Einwohner.

Caorle greift ebenfalls streng durch

Auch in Caorle sorgt das Thema für Diskussionen. In der Altstadt werden Gäste explizit aufgefordert, nicht ohne Shirt oder in Badebekleidung herumzulaufen. Vizebürgermeister Luca Antelmo sagt dazu: "Es ist unangenehm für Verwaltung, Anwohner und Händler, Menschen ohne Hemd auf den Strassen zu sehen". Andere Badeorte bleiben hingegen vorerst lockerer. In Jesolo und Bibione gibt es bisher keine vergleichbaren Vorschriften. Jesolos Bürgermeister Christofer De Zotti sieht aktuell keinen Grund für zusätzliche Regeln in diesem Bereich.

Rauchen am Strand streng bestraft

Nicht nur nackte Haut sorgt für Ärger, auch Raucherinnen und Raucher müssen an der Küste Venetiens aufpassen. In mehreren Orten gelten Einschränkungen direkt am Strand. In Jesolo ist das Rauchen mittlerweile auf der gesamten Sandfläche verboten. Wer trotzdem zur Zigarette greift, riskiert eine Strafe von 50 Euro. Der Grund dafür ist der Schutz der Gesundheit der Badegäste sowie die Verringerung der Umweltbelastung durch Millionen von Zigarettenstummeln, die ansonsten jeden Sommer im Sand landen würden.