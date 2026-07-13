DIESE Mini-Stadt ist die schönste Europas

Condé Nast Traveller hat die schönsten Städte Europas gekürt - ein kleiner Ort an der Küste Montenegros hat gewonnen.

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Noch vor Wien, Paris oder Kopenhagen - eine kleine Stadt an der Küste Montenegros hat es auf Platz eins des neuen Europa-Rankings von Condé Nast Traveller geschafft.

Wer kennt Kotor? Das fragten sich wohl viele als bekannt wurde, dass der Ort mit 13.000 Einwohner in Montenegro die schönste Stadt in Europa ist. Immerhin ist ihre Altstadt seit 1979 zum UNESCO-Welterbe zählt.

Wie ein Amphitheater am Meer

Highlight für Reisende ist auch der Blick auf Kotor - von der Festung San Giovanni aus. Sie erreicht man zu Fuß über 1.350 Stufen in etwa 30 bis 90 Minuten und wird dann mit einem tollen Ausblick über die Bucht belohnt.

In der Stadt gibt es nicht all zu viel Sehenswürdigkeiten, vielmehr ist es der Ort an sich mit seinen vielen, schattigen Gässchen und Ecken. Wie ein Amphitheater direkt am Ufer des Mittelmeeres. Conde Nast schreibt: "Das von alten Steinmauern umgebene Labyrinth aus honigfarbenen Gassen wurde absichtlich so angelegt, dass es Eindringlinge verwirrt" Dennoch: Es gibt auch Kirchen und Paläste im venezianischen Stil erbaut zu bestaunen.

Wien nicht unter den Top 20 Europas

Die Hofburg in der Wiener Innenstadt.

Auch Platz zwei überrascht: So empfiehlt das bekannte Reisemagazin einen Trip nach Syrakus auf Sizilien, die einst "die größte und bedeutendste antike Stadt der Welt" war und einige der berühmtesten archäologischen Ruinen Europas beherbergt.

Dann folgen bekanntere Städte wie Valencia in Spanien (Platz 3), Istanbul (Platz 4) und Lyon in Frankreich (Platz 5). Rom und Paris schafften es immerhin noch unter die Top20 - von Wien fehlt aber jede Spur...