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Einwanderungsbehörde

Nächster Toter bei ICE-Einsatz in den USA

Demonstranten in Houston halten Schilder bei einem Protest gegen ICE und fordern Gerechtigkeit für Lorenzo.
© APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT
Bei einem Einsatz unter Beteiligung der US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE ist Medienberichten zufolge erneut ein Mensch getötet worden.
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Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Biddeford im Bundesstaat Maine, wie US-Medien am Montag unter Berufung auf den dortigen Sprecher des Repräsentantenhauses berichteten. Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen wurden zunächst nicht bekannt.

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Es ist der zweite tödliche Vorfall dieser Art binnen weniger Tage. Am vergangenen Dienstag hatte ein ICE-Beamter in Houston im Bundesstaat Texas einen Autofahrer erschossen. Bei dem Getöteten handelte es sich um einen mexikanischen Staatsbürger. Nach Angaben der Behörde hatte der Mann versucht, sich während einer gezielten Fahndungsaktion der Festnahme zu entziehen. Er habe ein Dienstfahrzeug gerammt und versucht, einen Beamten zu überfahren, woraufhin dieser in Notwehr geschossen habe. Der Sohn des Getöteten erklärte dem Sender Telemundo Houston dagegen, sein Vater habe in der Gegend Arbeiter anwerben wollen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten eine Person, die nach dem Vorfall neben einem weißen Lieferwagen am Boden lag.

Tödliche Schüsse

Das Vorgehen von ICE hat in diesem Jahr bereits mehrfach für Entsetzen und Unverständnis gesorgt. Vor allem das brutale Gebaren der Einwanderungsbehörde in Minneapolis, wo ICE-Beamte im Jänner zwei US-Staatsbürger erschossen hatten, sorgte für Empörung. Die tödlichen Schüsse führten zu einer Eskalation der Lage und wochenlangen Protesten in der Region Minneapolis-St. Paul. Unter dem Druck der Demonstrationen fuhr die US-Regierung ihren umstrittenen Großeinsatz gegen illegale Einwanderung in dem Bundesstaat im Februar zunächst deutlich zurück und beendete ihn schließlich. Präsident Donald Trump hatte Ende Jänner rund 3.000 bewaffnete ICE-Beamte für die sogenannte "Operation Metro Surge" entsandt. Der demokratische Gouverneur Tim Walz hatte das Vorgehen der Bundesbehörden scharf kritisiert. Der Grenzschutzbeauftragte Tom Homan begründete das Ende des Einsatzes schließlich mit einer engen Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden.

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