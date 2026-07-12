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In Bangkok

Über 30 Tote bei Flammen-Hölle in Bierlokal

Feuerwehrleute in Schutzausrüstung betreten einen ausgebrannten, verrauchten Barraum.
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Bei einem schweren Brand in einem Bierlokal in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer löste eine gewaltige Panik unter den Gästen aus.
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Das verheerende Feuer brach gegen Mitternacht Ortszeit in einem Pub im Stadtteil Ladprao aus. Die Gaststätte befindet sich in unmittelbarer Nähe des viel besuchten Chatuchak-Marktes, an dem sich gerade an Wochenenden viele Zehntausend Menschen aufhalten. Ob sich unter den Opfern tatsächlich auch Touristen befinden, war unmittelbar nach dem Vorfall noch unklar. Bangkok gilt generell als eines der beliebtesten Reiseziele in ganz Südostasien.

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Opfer in der Falle

Nach ersten Informationen wurden die meisten Opfer in den Toiletten des Restaurants aufgefunden, wo sie tragischerweise eingeklemmt waren und keinen Ausweg mehr fanden. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Thai PBS berichtete unter Berufung auf die Rettungskräfte vor Ort, dass bereits 17 Frauen und acht Männer unter den Toten identifiziert werden konnten. Auf ersten Bildern des Vorfalls war deutlich zu sehen, wie Menschen schreiend und in absoluter Panik aus dem brennenden Lokal rannten.

Zahlreiche Verletzte in Spitälern

Neben den mindestens 30 Todesopfern gibt es nach Informationen der Zeitung Bangkok Post auch eine große Anzahl an Verletzten. Die Rettungskräfte reagierten schnell und brachten mehrere Menschen in verschiedene Krankenhäuser in der näheren Umgebung des Unglücksortes. Die genaue Ursache für den plötzlichen Ausbruch des Feuers mitten in der Nacht blieb zunächst noch Gegenstand der Ermittlungen.

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