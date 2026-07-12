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In Venezuela

Fast 5.000 Tote bei Erdbeben

Menschen räumen Trümmer vor einem eingestürzten Gebäude nach Erdbeben in Venezuela.
© APA/AFP/MARTIN BERNETTI
Nach den verheerenden Erdbeben vor zweieinhalb Wochen in Venezuela steigt die Zahl der Todesopfer weiter.
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Inzwischen seien es 4.490, teilte der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, mit. Der Bruder der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez, der auch für die Notunterkünfte zuständig ist, erklärte auf der Plattform X, dass bisher 108 Unterkünfte für die Betroffenen eingerichtet worden seien.

Menschen suchen in den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes nach Überlebenden nach Erdbeben.
© APA/AFP/MARTIN BERNETTI

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Menschen räumen Trümmer eines eingestürzten Gebäudes nach Erdbeben in Caraballeda, Venezuela.
© APA/AFP/MARTIN BERNETTI
Einsatzkräfte suchen nach einem Erdbeben in Venezuela zwischen Trümmern eines eingestürzten Gebäudes.
© APA/AFP/MARTIN BERNETTI

Mehr als 19.000 Menschen sind den Angaben zufolge dort untergebracht. Bei den Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 am 24. Juni wurden mehr als 850 Gebäude beschädigt. Davon stürzten rund 190 vollständig ein.

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