Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Mega-Ziehung

8,4 Millionen Euro im Siebenfach-Jackpot

lotto
Die Spannung bei der aktuellen Lotto-Ziehung war riesig, doch niemand knackte den Sechsfach-Jackpot. Nun wächst die Summe weiter an und sorgt bald für einen gigantischen Millionen-Regen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die nächste Lotto-Ziehung findet am Mittwoch statt. Da es am Sonntagabend zum sechsten Mal keinen Sechser gab, verblieben weit über sechs Millionen Euro im Gewinntopf. Allein aus der Ausspielung am Freitag waren zuvor schon mehr als 5,2 Millionen Euro in den höchsten Rang des Sechsfach-Jackpots gewandert.

Auch interessant

Nach Haus-Explosion: 93-Jähriger im Spital gestorben

Mit Machete: Bande quälte Schüler (13) über Monate

Bei Probefahrt: Teenie (17) fuhr 21-Jährigen nieder

Spannung beim Siebenfach-Jackpot

Dieses Mal brachte die Glückszahl 7 jedoch keinem einzigen Spieler das erhoffte Glück. Genau deshalb kommt es in der nächsten Runde am Mittwoch zu einem Siebenfach-Jackpot. Beachtliche 6.519.930,48 Euro wandern aus der aktuellen Ziehung direkt in den neuen Topf, wodurch die Gesamtgewinnsumme dann rund 8,4 Millionen Euro betragen wird. Grund zum Jubeln gab es in der aktuellen Runde trotzdem: Fünf Fünfer mit Zusatzzahl brachten den glücklichen Teilnehmern je 29.138,50 Euro ein.

Ein Salzburger räumt mächtig ab

Große Aufregung herrscht zudem bei LottoPlus, das neuerdings in zwei Durchgängen ausgespielt wird. Gleich bei der ersten Ziehung landete ein Salzburger mit seinem Normalschein einen echten Volltreffer. Dieser Tipp beschert dem Spieler auf einen Schlag 169.617,90 Euro.

Joker bringt Steirer viel Geld

Bei der zweiten LottoPlus-Ziehung gab es hingegen keinen Sechser zu verzeichnen. Davon profitieren nun 53 Fünfer, die jeweils 4.463,60 Euro erhalten. Auch der Joker sorgte für satte Gewinne: Ein Volltreffer in der Steiermark bringt dem betroffenen Tipper beeindruckende 210.778,80 Euro ein. Darüber hinaus gab es in dieser Kategorie 10-mal je 12.000 Euro sowie 86-mal je 1.200 Euro für die Spieler.

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Jugendbande quälte Schüler (13) über Monate

Nach Haus-Explosion: 93-Jähriger im Spital gestorben

Drama im Freibad: Pensionist (71) starb im Spital

36-Jähriger attackierte eigene Mutter

Rettung am Berg: Deutscher stürzte Böschung hinab

Vermisster Bub (4) löste Großeinsatz aus

Bei Probefahrt: Teenie (17) raste Golfbesitzer davon

Experten schlagen Hitze-Alarm

Jugendliche attackierten Ehepaar: 53-Jähriger schwer verletzt

8,4 Millionen Euro im Siebenfach-Jackpot