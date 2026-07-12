8,4 Millionen Euro im Siebenfach-Jackpot

Die Spannung bei der aktuellen Lotto-Ziehung war riesig, doch niemand knackte den Sechsfach-Jackpot. Nun wächst die Summe weiter an und sorgt bald für einen gigantischen Millionen-Regen.

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Die nächste Lotto-Ziehung findet am Mittwoch statt. Da es am Sonntagabend zum sechsten Mal keinen Sechser gab, verblieben weit über sechs Millionen Euro im Gewinntopf. Allein aus der Ausspielung am Freitag waren zuvor schon mehr als 5,2 Millionen Euro in den höchsten Rang des Sechsfach-Jackpots gewandert.

Spannung beim Siebenfach-Jackpot

Dieses Mal brachte die Glückszahl 7 jedoch keinem einzigen Spieler das erhoffte Glück. Genau deshalb kommt es in der nächsten Runde am Mittwoch zu einem Siebenfach-Jackpot. Beachtliche 6.519.930,48 Euro wandern aus der aktuellen Ziehung direkt in den neuen Topf, wodurch die Gesamtgewinnsumme dann rund 8,4 Millionen Euro betragen wird. Grund zum Jubeln gab es in der aktuellen Runde trotzdem: Fünf Fünfer mit Zusatzzahl brachten den glücklichen Teilnehmern je 29.138,50 Euro ein.

Ein Salzburger räumt mächtig ab

Große Aufregung herrscht zudem bei LottoPlus, das neuerdings in zwei Durchgängen ausgespielt wird. Gleich bei der ersten Ziehung landete ein Salzburger mit seinem Normalschein einen echten Volltreffer. Dieser Tipp beschert dem Spieler auf einen Schlag 169.617,90 Euro.

Joker bringt Steirer viel Geld

Bei der zweiten LottoPlus-Ziehung gab es hingegen keinen Sechser zu verzeichnen. Davon profitieren nun 53 Fünfer, die jeweils 4.463,60 Euro erhalten. Auch der Joker sorgte für satte Gewinne: Ein Volltreffer in der Steiermark bringt dem betroffenen Tipper beeindruckende 210.778,80 Euro ein. Darüber hinaus gab es in dieser Kategorie 10-mal je 12.000 Euro sowie 86-mal je 1.200 Euro für die Spieler.

Alle Angaben sind ohne Gewähr.