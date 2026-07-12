Happy End
Vermisster Bub (4) löste Großeinsatz aus
Schreckmoment am Freitagabend in Gänserndorf: Ein vierjähriger Bub war plötzlich verschwunden und konnte von seinen Eltern nicht mehr gefunden werden. Aus Sorge verständigten sie die Einsatzkräfte, die sofort eine Suchaktion nach dem Kind einleiteten.
Mehrere Feuerwehren rückten aus
Die Freiwillige Feuerwehr Gänserndorf begann umgehend mit der Suche. Zur Unterstützung wurden auch die Feuerwehren aus Strasshof an der Nordbahn und Weikendorf alarmiert. Noch während der Anfahrt der zusätzlichen Kräfte gab es jedoch die erlösende Nachricht: Der vermisste Bub war bereits entdeckt worden, sodass der weitere Einsatz nicht mehr notwendig war.
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Kind blieb unverletzt
Der Bub wurde wenig später wohlbehalten aufgefunden und blieb unverletzt. Damit nahm der Vorfall ein glückliches Ende.
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