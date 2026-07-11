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Wiener Hitze-Projekt

"Grüne Fassade" kühlt Uni spürbar ab

© TU Wien
In Wien zeigt ein innovatives Projekt der TU Wien an einer begrünten Fassade jetzt schon, wie effektiv Pflanzen die Stadt im Sommer abkühlen können.
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Gerade in stark versiegelten Städten leisten begrünte Fassaden ihren Teil zur Abkühlung. Grundlegende Daten über die Wirkung solcher Fassaden untersucht ein Projekt, das laut TU Wien bisher alle Erwartungen übertroffen hat. Die Fassade des TU-Wien-Informatik-Gebäudes in der Favoritenstraße 9–11 wurde für das Projekt in den ersten beiden Stockwerken begrünt.

Drei Messzyklen sind vorgesehen, der erste läuft Ende Juli aus. Mit ihm werden die Auswirkungen der Begrünung auf die Gebäudetemperatur erforscht. Am gegenüberliegenden Gebäude ist eine Kamera angebracht, die alle zehn Minuten ein Bild von der Fassade macht. Diese große Menge an Daten liefert unter anderem Aufschluss über den Einfallswinkel der Sonne.

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Aufwendige Vorbereitung in Schutzzone

Die Umsetzung der grünen Fassade erforderte umfangreiche Vorbereitung und den Einsatz vieler Beteiligter. Die Position des Gebäudes in einer Schutzzone machte zahlreiche Genehmigungen und Untersuchungen notwendig. Doch im Juli 2025 begann der Bau und sechs Monate später waren alle Pflanzen eingesetzt. Die rund 7.700 Pflanzen werden automatisch bewässert, was den Aufwand der Pflege erheblich reduziert.

Ein digitales 3D-Modell, das im Projekt als Digitaler Zwilling bezeichnet wird, ermöglicht es, den Zustand der Pflanzen und ihr Wachstum ständig zu überwachen und mit realen Daten abzugleichen. Das Projekt vergleicht darüber hinaus verschiedene Fassadenbelüftungsvarianten, um optimale Bewuchsbedingungen zu gewährleisten.

© TU Wien

Großes Interesse an Wiener Forschung

Forschung unter realen Bedingungen schaffe wichtige Grundlagen für nachhaltiges Bauen. Das auch auf großes Interesse stößt. Schon jetzt bekundeten viele andere Fakultäten und Institute der TU ihr Interesse an dem Projekt.

Beschattung und Begrünung von Gebäuden in hochversiegelten Stadtgebieten wird spätestens an heißen Sommertagen für alle interessant. Auch deswegen ist Projektleiterin Azra Korjenic überzeugt, dass "Grüne Fassaden" "in Zukunft immer öfter unser Stadtbild verschönern und für bessere Luft und kühlere Umgebungstemperatur sorgen" werden.

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