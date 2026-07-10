In Gastroküche
Frittieröl umgeschüttet: Mitarbeiterin schwer verletzt
Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Freitagvormittag in einem Gastronomiebetrieb in Gröbming im Bezirk Liezen ereignet. Eine 31-jährige Küchenmitarbeiterin erlitt dabei schwere Verbrennungen an beiden Beinen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Fritteuse mit heißem Öl umgestoßen
Der Unfall passierte kurz nach 10.00 Uhr in der Küchennische des Gastrobetriebs. Die 31-jährige Rumänin aus dem Bezirk Liezen war gerade damit beschäftigt, den Geschirrspüler zu bedienen. Dabei dürfte sie eine neben der Arbeitsfläche abgestellte Gastrofritteuse mit zwei Ölbehältern versehentlich umgestoßen haben. Das heiße Frittieröl lief aus und verursachte schwere Verbrennungen an beiden Beinen der Frau.
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Rettungshubschrauber im Einsatz
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die Verletzte mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 14" in das LKH Graz geflogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut den bisherigen Ermittlungen nicht vor. Die Polizei geht derzeit von einem tragischen Arbeitsunfall aus.
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