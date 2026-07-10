Oper Burg Gars zeigt Meisterwerk unter Sternen

Wenn über den historischen Mauern der Burg Gars die Sonne langsam untergeht und das Waldviertel in magisches Licht taucht, entfaltet sich mit Puccinis "Madama Butterfly" eine der bewegendsten Opern der Musikgeschichte.

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Am Samstag, den 11. Juli, verwandelt sich die historische Babenbergerburg Gars wieder in die Opernbühne des Waldviertels. Mit Giacomo Puccinis "Madama Butterfly" steht eine der berührendsten Opern der Musikgeschichte auf dem Spielplan. Fernöstliche Klangwelten, große Emotionen und die einzigartige Atmosphäre der Burgruine bilden den Rahmen für eine Produktion, die das Publikum mitten ins Japan des frühen 20. Jahrhunderts entführt.

Im Zentrum der berührenden Oper steht die Geisha Cio-Cio-San, die voller Hoffnung auf die Rückkehr ihres amerikanischen Ehemanns wartet. Mit fernöstlichem Flair, weltberühmten Arien und großer emotionaler Kraft zählt das Werk bis heute zu den beliebtesten Opern überhaupt. Mit Kristiane Kaiser, Eugenia Dushina, Daria Sushkova, Elsa Janulidu, Vitaliy Kovalchuk, Gabriel Arce, Paolo Rumetz, Intendant Clemens Unterreiner, inszeniert von Matthias von Stegmann, musikalische Leitung: Karsten Januschke.