Handy-Zoff in Schwechat vor Eskalation

Telefonate brechen ab, Verbindungen können nicht wiederhergestellt werden – in Schwechat sorgen anhaltende Probleme mit dem Handynetz für immer mehr Unmut in der Bevölkerung.

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Seit Monaten häufen sich in Schwechat die Beschwerden über ein instabiles Mobilfunknetz - sehr zum Unmut der Betroffenen. Ebenso klagen in Schwadorf (Bezirk Bruck an der Leitha) etliche Personen über abgebrochene Gespräche und Schwierigkeiten beim Verbindungsaufbau. Laut Schwechats Bürgermeisterin Karin Baier seien sämtliche Mobilfunknetze betroffen – mal stärker, mal schwächer. Auch der Schwadorfer Ortschef kennt die Ausfälle aus eigener Erfahrung, allen voran entlang der B10.

Vor allem Unternehmen melden sich bei der Stadtverwaltung, aber auch verärgerte Bürger schildern ähnliche Erfahrungen. Für Baier geht es längst nicht mehr nur um lästige Gesprächsabbrüche. Sie warnt davor, dass verzögerte Notrufe im Ernstfall schwerwiegende Folgen haben könnten. Nach Gesprächen mit den Netzbetreibern, der Austro Control, dem Flughafen und der Fernmeldebehörde sei bislang jedoch keine Lösung in Sicht – jeder verweise auf den anderen.

Die Mobilfunkanbieter betonen, dass ihre technischen Kontrollen keine Auffälligkeiten ergeben hätten. Sowohl A1 als auch Magenta kündigten dennoch an, die Hinweise aus Schwechat genau zu prüfen und mögliche Verbesserungen der Netzqualität auszuloten. Ein Zusammenhang mit dem Flugverkehr oder den technischen Anlagen des Flughafens wird hingegen ausgeschlossen.