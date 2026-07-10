NÖ stellt die meisten Bürgermeisterinnen

In Österreich gibt es so viele Bürgermeisterinnen wie noch nie. In den 2.092 Gemeinden stehen 247 Frauen an der Spitze. 99 davon walten in Niederösterreich.

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In Niederösterreich leiten aktuell 99 Bürgermeisterinnen die Geschicke der Gemeinden. Damit werden bereits 17,3 Prozent aller Orte von weiblicher Hand geführt – ein Wert, der deutlich über dem österreichweiten Schnitt von 11,9 Prozent liegt. Vor wenigen Tagen erst wurde mit Jasmin Klemmer-Schlögl (SPÖ) eine neue Stadtchefin in Purkersdorf angelobt. Das Schlusslicht im landesweiten Ranking bildet übrigens Kärnten mit neun Bürgermeisterinnen beziehungsweise 6,8 Prozent Frauenanteil. Insgesamt gibt es in Österreich 247 Bürgermeisterinnen, so viele wie noch nie!

Von 12. bis 14. Juli findet nun ein Bürgermeisterinnen- und Vizebürgermeisterinnentreffen in Vorarlberg statt. Dabei stehen Vernetzung, Erfahrungsaustausch und die Frage im Mittelpunkt, wie noch mehr Frauen für die Gemeindepolitik begeistert werden können. "Frauen gestalten Gemeinden auf vielfältige Weise mit. Wer Verantwortung übernimmt, wird zur sichtbaren Ansprechpartnerin und zum Vorbild für die nächste Generation. Deshalb wollen wir möglichst viele Frauen ermutigen, den Schritt in die Kommunalpolitik zu wagen", so die Gastgeberinnen Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall (Rankweil) und Bürgermeisterin Angelika Moosbrugger (Wolfurt).

Neben den 247 Bürgermeisterinnen im Land engagieren sich österreichweit rund 560 Vizebürgermeisterinnen sowie 10.600 Gemeinderätinnen. Damit sind insgesamt 27 Prozent aller Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in den Gemeinden Frauen, wobei Niederösterreich das größte Aushängeschild darstellt.