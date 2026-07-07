Neue Bürgermeisterin für Purkersdorf - Tochter von Ex-Minister Schlögl

Jasmin Klemmer-Schlögl (SPÖ) wurde zur Nachfolgerin von SPÖ-Stadtchef Stefan Steinbichler gewählt. Zuvor war ihr Vater Karl Schlögl mit Unterbrechungen fast 27 Jahre lang Bürgermeister.

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Jasmin Klemmer-Schlögl (SPÖ), Tochter von Ex-Innenminister Karl Schlögl, ist neue Bürgermeisterin von Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) in Niederösterreich. Die bisherige Stadträtin wurde in der Gemeinderatssitzung am Montag mit 20 von 29 möglichen Stimmen zur Nachfolgerin ihres zurückgetretenen Parteikollegen Stefan Steinbichler gewählt. Auch ihr Vater hatte das Bürgermeister-Amt in der Wienerwald-Gemeinde bereits inne, mit Unterbrechungen fast 27 Jahre lang.

Klemmer-Schlögl kündigte Rathausangaben zufolge an, sich mit voller Kraft für ihr Amt einsetzen zu wollen. Eines der Ziele sei, die Lebensqualität in Purkersdorf zu erhalten und weiter auszubauen.

Ihr Vater Karl Schlögl war über zwei Perioden hinweg Bürgermeister in der Stadtgemeinde gewesen, von 1989 bis 1997 sowie von 2000 bis 2018, ehe ihm Steinbichler nachfolgte. Insgesamt war Schlögl vier Jahrzehnte in der Politik, u.a. als Mitglied des Bundesrates und Abgeordneter zum Nationalrat, Staatssekretär, Innenminister (1997 bis 2000), niederösterreichischer SPÖ-Landesparteivorsitzender und Landeshauptmann-Stellvertreter.