Wachauer Kult-Fest
30 Jahre "Alles Marille!" - Krems im Freudentaumel
Seit drei Jahrzehnten steht Krems im Sommer ganz im Zeichen der Wachauer Marille – und das soll auch heuer nicht anders sein. Ganz im Gegenteil: Zum runden Jubiläum wird an drei Juli-Wochenenden die 700 Meter lange Fußgängerzone wieder zur größten Marillen-Meile des Landes. Der Eintritt ist frei, Marillen werden je nach Ernte und Verfügbarkeit feilgeboten.
Live-Musik, Volkstanzgruppen, Walking Acts, Stadtführungen mit Verkostungen, Kunsthandwerk und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm sorgen von Mittwoch bis Sonntag für ausgelassene Stimmung in der gesamten Altstadt. Ein besonderer Publikumsmagnet ist das Charity-Marillenknödel-Kochen mit prominenter Unterstützung.
Offiziell startet das Fest am 9. Juli mit der feierlichen Eröffnung am Südtiroler Platz und einem Festzug bis zum Moserplatz. Zu den Höhepunkten des Festivals zählt natürlich der spektakuläre Anschnitt des 20 Meter langen Marillenkuchens, der jeden Samstag am Täglichen Markt für staunende Besucher und lange Schlangen sorgen wird. Hinzu kommen Genussmarkt, Frühschoppen, Mitmachaktionen und zahlreiche marillige Spezialitäten – von Knödeln und Palatschinken bis zur fruchtigen Bowle.
Die Highlights der ersten Woche
Donnerstag, 9. Juli: Feierliche Eröffnung am Südtiroler Platz, Festzug bis zum Moserplatz, Glücksrad & Kellergassen Combo
Freitag, 10. Juli: Kremser Marktduett, Sounds of the Wachau, Volkstanzgruppe Wagram, Blumenmädchen, Glücksrad & Stadtführung mit Verkostung
Samstag, 11. Juli: Genussmarkt, Frühschoppen, Kinderbasteln, Musik, Volkstanz, Glücksrad & um 15 Uhr der Anschnitt des längsten Marillenkuchens des Landes am Täglichen Markt
Sonntag, 12. Juli: Volkstanzgruppe Gföhl, Frühschoppen & Musik in der Innenstadt
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