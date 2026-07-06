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Wachauer Kult-Fest

30 Jahre "Alles Marille!" - Krems im Freudentaumel

Frau in Dirndl isst Marillenknödel, Korb mit Marillen und Glas Saft daneben, Altstadt im Hintergrund.
© Stadtmarketing Krems/Gregor Semr
Die beliebte Veranstaltungsreihe "Alles Marille!" feiert heuer ihr 30-jähriges Jubiläum und verwandelt die Kremser Innenstadt von 9. bis 26. Juli in ein Paradies für Marillen-Fans.
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Seit drei Jahrzehnten steht Krems im Sommer ganz im Zeichen der Wachauer Marille – und das soll auch heuer nicht anders sein. Ganz im Gegenteil: Zum runden Jubiläum wird an drei Juli-Wochenenden die 700 Meter lange Fußgängerzone wieder zur größten Marillen-Meile des Landes. Der Eintritt ist frei, Marillen werden je nach Ernte und Verfügbarkeit feilgeboten.

Kinder in bunten Trachten tanzen im Kreis auf einer gepflasterten Straße bei einem Fest.
Alles Marille! © krems.info/Jürgen Übl

Live-Musik, Volkstanzgruppen, Walking Acts, Stadtführungen mit Verkostungen, Kunsthandwerk und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm sorgen von Mittwoch bis Sonntag für ausgelassene Stimmung in der gesamten Altstadt. Ein besonderer Publikumsmagnet ist das Charity-Marillenknödel-Kochen mit prominenter Unterstützung.

Junge Frau in Dirndl hält Marillenknödel auf einem Teller in einer belebten Fußgängerzone.
Alles Marille! © Stadtmarketing Krems/Gregor Semr

Offiziell startet das Fest am 9. Juli mit der feierlichen Eröffnung am Südtiroler Platz und einem Festzug bis zum Moserplatz. Zu den Höhepunkten des Festivals zählt natürlich der spektakuläre Anschnitt des 20 Meter langen Marillenkuchens, der jeden Samstag am Täglichen Markt für staunende Besucher und lange Schlangen sorgen wird. Hinzu kommen Genussmarkt, Frühschoppen, Mitmachaktionen und zahlreiche marillige Spezialitäten – von Knödeln und Palatschinken bis zur fruchtigen Bowle.

Die Highlights der ersten Woche

Donnerstag, 9. Juli: Feierliche Eröffnung am Südtiroler Platz, Festzug bis zum Moserplatz, Glücksrad & Kellergassen Combo

Freitag, 10. Juli: Kremser Marktduett, Sounds of the Wachau, Volkstanzgruppe Wagram, Blumenmädchen, Glücksrad & Stadtführung mit Verkostung

Samstag, 11. Juli: Genussmarkt, Frühschoppen, Kinderbasteln, Musik, Volkstanz, Glücksrad & um 15 Uhr der Anschnitt des längsten Marillenkuchens des Landes am Täglichen Markt

Sonntag, 12. Juli: Volkstanzgruppe Gföhl, Frühschoppen & Musik in der Innenstadt

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