52 Nächte: Kino-Zauber in St. Pölten

Mit einem bunten Mix aus Kino, Musik und Summerfeeling pur macht das Cinema Paradiso den St. Pöltner Rathausplatz wieder zum Treffpunkt für Kulturfans aus ganz Niederösterreich.

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Ab 8. Juli verwandelt sich der St. Pöltner Rathausplatz erneut in Niederösterreichs größtes Freiluftkino. An insgesamt 52 Spieltagen bringt das Cinema Paradiso Filme, Konzerte, Lesungen und mehr vor die barocke Kulisse, wo auf die Besucher ein abwechslungsreiches Programm wartet.

Los geht es mit dem Filmmusical "Mamma Mia", begleitet von einer großen Filmparty mit der Show-Gruppe Villa Valium. Darauf folgen in den nächsten Wochen unter anderem "Glennkill – Ein Schafskrimi", "Das Kanu des Manitu", "Hamnet" und mehrere exklusive Previews. Besonderes Augenmerk liegt auf außergewöhnlichen Veranstaltungen wie dem "Tagebuch Slam" unter Sternen oder der Live-Begleitung des Stummfilms "Die schwarze Garde marschiert" durch Pianist Gerhard Gruber. Den Abschluss bilden eine kultige "Rocky Horror Picture Show"-Party und ein Weihnachtsspecial Ende August.

Neben Kinofilmen setzt das Open-Air-Kino auch heuer wieder auf vielfältige Unterhaltung. So feiern Christian Deix, Chico, Paul Coxx und Reini Dorsch unter dem Motto "Im Herzen Niederösterreichs" das Jubiläum "40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten". Auf dem Programm stehen zudem Impro-Theater, die "Elektrogstanzldisko" von Erwin & Edwin sowie ein spannendes Gespräch über die archäologischen Entdeckungen unter dem Domplatz.