Niederösterreich
TV
E-Paper
Österreich

Open-Air-Spektakel

52 Nächte: Kino-Zauber in St. Pölten

Open Air Kino am St. Pöltner Rathausplatz.
© Gerald Weixelbraun
Mit einem bunten Mix aus Kino, Musik und Summerfeeling pur macht das Cinema Paradiso den St. Pöltner Rathausplatz wieder zum Treffpunkt für Kulturfans aus ganz Niederösterreich.
OE24 auf Google bevorzugen

Ab 8. Juli verwandelt sich der St. Pöltner Rathausplatz erneut in Niederösterreichs größtes Freiluftkino. An insgesamt 52 Spieltagen bringt das Cinema Paradiso Filme, Konzerte, Lesungen und mehr vor die barocke Kulisse, wo auf die Besucher ein abwechslungsreiches Programm wartet.

Los geht es mit dem Filmmusical "Mamma Mia", begleitet von einer großen Filmparty mit der Show-Gruppe Villa Valium. Darauf folgen in den nächsten Wochen unter anderem "Glennkill – Ein Schafskrimi", "Das Kanu des Manitu", "Hamnet" und mehrere exklusive Previews. Besonderes Augenmerk liegt auf außergewöhnlichen Veranstaltungen wie dem "Tagebuch Slam" unter Sternen oder der Live-Begleitung des Stummfilms "Die schwarze Garde marschiert" durch Pianist Gerhard Gruber. Den Abschluss bilden eine kultige "Rocky Horror Picture Show"-Party und ein Weihnachtsspecial Ende August.

Neben Kinofilmen setzt das Open-Air-Kino auch heuer wieder auf vielfältige Unterhaltung. So feiern Christian Deix, Chico, Paul Coxx und Reini Dorsch unter dem Motto "Im Herzen Niederösterreichs" das Jubiläum "40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten". Auf dem Programm stehen zudem Impro-Theater, die "Elektrogstanzldisko" von Erwin &amp; Edwin sowie ein spannendes Gespräch über die archäologischen Entdeckungen unter dem Domplatz.

Auch interessant

U2 wird am Sonntag komplett gesperrt

Neues Knallhart-Verbot am Strand in Touristen-Hotspot

Kickl-Kritik aus allen Parteien nach Leoben-Überfall

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

EVN schaltet neue Energie-Giganten frei

Ertl lud Ertls zum großen Ertl-Treffen

Wirbel um Notruf-Panne: 13 Minuten bis zum Alarm

30 Jahre "Alles Marille!" - Krems im Freudentaumel

KI-Assistent NÖKI bereits voll im Einsatz

ZZ Top lassen St. Pölten beben

52 Nächte: Kino-Zauber in St. Pölten

WWF fordert Rettung der Unteren Lobau

Elias ist da! 500. Geburt in Tullner Uniklinik

Wiener Biker ohne Schein baute Unfall: schwer verletzt