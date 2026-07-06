Digitale Hilfe
KI-Assistent NÖKI bereits voll im Einsatz
Mit "NÖKI" setzte das Land Niederösterreich einen wichtigen und für alle sichtbaren Schritt seiner neuen KI-Strategie um. Der digitale Assistent ist direkt auf der Landeswebsite erreichbar und beantwortet rund um die Uhr Fragen zu Förderungen, Verfahren oder Dokumenten wie Führerschein und Reisepass. Nutzer geben ihre Anliegen einfach im Chat ein und erhalten innerhalb kurzer Zeit passende Antworten sowie weiterführende Hinweise.
Der neue KI-Assistent greift auf rund 6.000 Artikel und Dokumente der Landeswebsite zu und soll dabei helfen, die große Informationsmenge schneller zu durchsuchen. Die Plattform zählt jährlich mehr als 7,3 Millionen Besucher, zusätzlich gehen rund 386.000 Anrufe beim NÖ Bürgertelefon ein. Künftig soll NÖKI laufend verbessert werden – auch mithilfe des Feedbacks der Nutzer. Damit macht das Land Niederösterreich Künstliche Intelligenz für die Bevölkerung direkt im Alltag nutzbar und treibt die Digitalisierung der Verwaltung weiter voran.
"Mit unserer KI-Strategie haben wir als ein Leitprinzip angekündigt, Künstliche Intelligenz dort einzusetzen, wo sie den Menschen konkret hilft – für Land und Leute. NÖKI ist ein erster sichtbarer Schritt. Die Bürgerinnen und Bürger sollen einfacher, schneller und unabhängig von Öffnungszeiten zu den Informationen kommen, die sie brauchen", betont Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).
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