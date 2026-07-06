KI-Assistent NÖKI bereits voll im Einsatz

Seit 1. Juli steht der neue KI-Assistent "NÖKI" Niederösterreichs Bürgern zur Verfügung, um den Weg zu Behördeninformationen deutlich zu erleichtern.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit "NÖKI" setzte das Land Niederösterreich einen wichtigen und für alle sichtbaren Schritt seiner neuen KI-Strategie um. Der digitale Assistent ist direkt auf der Landeswebsite erreichbar und beantwortet rund um die Uhr Fragen zu Förderungen, Verfahren oder Dokumenten wie Führerschein und Reisepass. Nutzer geben ihre Anliegen einfach im Chat ein und erhalten innerhalb kurzer Zeit passende Antworten sowie weiterführende Hinweise.

KI-Assistent NÖKI ist seit 1. Juli im Einsatz. © Amt der NÖ Landesregierung

Der neue KI-Assistent greift auf rund 6.000 Artikel und Dokumente der Landeswebsite zu und soll dabei helfen, die große Informationsmenge schneller zu durchsuchen. Die Plattform zählt jährlich mehr als 7,3 Millionen Besucher, zusätzlich gehen rund 386.000 Anrufe beim NÖ Bürgertelefon ein. Künftig soll NÖKI laufend verbessert werden – auch mithilfe des Feedbacks der Nutzer. Damit macht das Land Niederösterreich Künstliche Intelligenz für die Bevölkerung direkt im Alltag nutzbar und treibt die Digitalisierung der Verwaltung weiter voran.

NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). © NLK Pfeiffer

"Mit unserer KI-Strategie haben wir als ein Leitprinzip angekündigt, Künstliche Intelligenz dort einzusetzen, wo sie den Menschen konkret hilft – für Land und Leute. NÖKI ist ein erster sichtbarer Schritt. Die Bürgerinnen und Bürger sollen einfacher, schneller und unabhängig von Öffnungszeiten zu den Informationen kommen, die sie brauchen", betont Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).