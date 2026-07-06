Laut Physikerin: Mit dem Tür-Trick wird das Auto bei Hitze in Sekunden kühl

Ihr Auto wird im Sommer zur Sauna? Dieser clevere Tür-Trick kühlt es in Sekunden ab.

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Die erste Hitzewelle des Sommers hatte es bereits ordentlich in sich – und lange bleibt die Abkühlung nicht. Schon diese Woche steigen die Temperaturen wieder deutlich an, in Wien werden rund 30 Grad und mehr erwartet. Für das Wochenende gilt sogar eine Hitzewarnung. Wer sein Auto nicht im Schatten parken kann, kennt das Problem: Beim Einsteigen fühlt sich der Innenraum an wie ein Backofen.

Besonders unangenehm wird es in Autos ohne Klimaanlage. Doch auch wer eine Klimaanlage hat, kennt die ersten Minuten: Erst kommt warme Luft aus den Düsen, Sitze und Lenkrad sind glühend heiß, und bis der Innenraum wirklich angenehm kühl ist, dauert es. Ein einfacher Trick soll helfen, die angestaute Hitze viel schneller loszuwerden – und dafür braucht man nur ein Fenster und eine Autotür.

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Physikerin verrät Tür-Trick gegen Hitze im Auto

Der Trick stammt von der britischen Mathematikerin Hannah Fry, die in einem Video erklärt, wie man mit einem Prinzip aus der Strömungslehre heiße Luft aus dem Auto bekommt. Fry ist Professorin an der University of Cambridge und hat einen PhD in Strömungslehre.

Der Hack sieht zwar etwas seltsam aus, soll aber funktionieren. So funktioniert der Hitze-Trick:

Öffnen Sie ein Fenster auf der gegenüberliegenden Seite, idealerweise hinten rechts. Steigen Sie aus. Öffnen und schließen Sie die Fahrertür mehrmals schnell hintereinander. Wiederholen Sie das zwei- bis fünfmal. Dadurch wird die heiße Luft im Auto regelrecht nach draußen gedrückt.

Der Grund, warum der Hitze-Trick funktioniert: Durch das schnelle Öffnen der Tür entsteht ein Unterdruck. Die warme Luft im Innenraum wird nach außen gezogen, während durch das geöffnete Fenster frische Luft nachströmen kann. So wird die angestaute, stickige Luft im Auto schneller ausgetauscht.

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Bringt der Trick wirklich etwas?

Ja, der Trick kann funktionieren – vor allem dann, wenn die Luft im Auto deutlich heißer ist als die Außenluft. Genau das ist bei einem aufgeheizten Auto oft der Fall. Wer sein Fahrzeug in der prallen Sonne stehen lässt, merkt beim Einsteigen sofort, wie viel heißer der Innenraum ist.

Wunder sollte man sich allerdings keine erwarten. Im Hochsommer, wenn auch die Außenluft sehr heiß ist, wird das Auto dadurch nicht plötzlich eiskalt. Der Trick hilft vor allem dabei, die extrem heiße Stauhitze aus dem Innenraum zu bekommen. Danach kann die Klimaanlage deutlich angenehmer arbeiten.

Eine Alternative für alle, die sich schämen

Der Nachteil: Man sieht dabei ziemlich seltsam aus. Wer mehrmals hintereinander die Autotür auf- und zuschwingt, ohne einzusteigen, wird am Parkplatz wahrscheinlich den einen oder anderen Blick kassieren. Außerdem sollte man die Tür nicht mit voller Wucht ins Schloss knallen lassen – weder für die Nachbarn noch für das Auto ist das ideal.

Wer keine Lust auf den Tür-Trick hat, kann es auch klassisch machen: Alle Fenster öffnen, losfahren und die heiße Luft durch den Fahrtwind entweichen lassen. Nach ein paar Minuten Fenster wieder schließen und die Klimaanlage laufen lassen. So wird der Innenraum ebenfalls rasch angenehmer.

Wichtig: Niemals Kinder oder Tiere im Auto lassen

Bei Hitze gilt außerdem: Kinder, Hunde oder andere Tiere dürfen niemals im geparkten Auto zurückgelassen werden – auch nicht "nur kurz" und auch nicht bei leicht geöffnetem Fenster. Der Innenraum kann sich innerhalb weniger Minuten gefährlich aufheizen.