Genial: Darum sollten Sie IMMER eine Grillzange im Auto haben

Die Grillsaison läuft auf Hochtouren. Doch was viele nicht wissen: Ausgerechnet ein Grillutensil könnte die einfache Lösung für ein Problem sein, das viele Autofahrer kennen.

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Die Grillzange gehört künftig nicht nur an den Grill, sondern auch ins Auto. Da wir ohnehin gerade mitten in der Grillsaison stecken und die Baumärkte voll mit Zubehör sind, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um direkt ein zweites Exemplar zu kaufen. Allerdings nicht für die Bratwürste, sondern für Ihr Handschuhfach oder die Seitenablage der Autotür. Die Zange fungiert vom Fahrersitz aus nämlich als perfekte, stabile Armverlängerung.

Grillzange neu gedacht

© Getty Images

Jeder Autofahrer kennt diesen nervigen Moment: Sie fahren an die Schranke eines Parkhauses heran, verschätzen sich um wenige Zentimeter und stehen am Ende zu weit vom Automaten entfernt. Was nun folgt, ist der peinliche Klassiker im Straßenverkehr: Sie fahren das Fenster herunter, lehnen sich aus dem Wagen, doch der Arm ist einfach zu kurz. Plötzlich blockiert der Sicherheitsgurt, Sie müssen sich umständlich abschnallen, die Wagentür gegen den Randstein quetschen und halb aus dem Fahrzeug klettern, während die Autoschlange hinter Ihnen ungeduldig wartet. Purer Stress!

Doch für genau dieses Problem kommt die Grillzange ins Spiel. So wenden Sie den Trick an:

So simpel funktioniert der Trick

Knopf drücken: Wenn Sie vor dem Ticketautomaten am Eingang zum Parkhaus stehen, zücken Sie einfach ganz entspannt Ihre Grillzange. Halten Sie die Zange vorne geschlossen und drücken Sie mit der Spitze ganz bequem den Ticketknopf. Die Zange überbrückt die Distanz mühelos.

Ticket ziehen: Sobald der Automat surrt und das Kärtchen ausspuckt, kommt die eigentliche Funktion des Utensils zum Einsatz. Öffnen Sie den Griff leicht und nutzen Sie die Zangenfunktion, um das Ticket zu greifen und sicher zu sich ins Auto zu ziehen.

Warum sich der Hack lohnt

In Rekordzeit ziehen Sie nun das Ticket im Parkhaus und Sie brauchen sich nie wieder dafür zu verrenken oder gar abzuschnallen.

Dieser Trick wird im Netz vor allem von kleineren Menschen gefeiert. Wer nicht mit langen Armen gesegnet ist, hat an breiten Automateninseln ohnehin oft das Nachsehen. Die Grillzange sorgt hier für die nötige Chancengleichheit.

Auch Fahrer von Sportwagen profitieren: Wer ein tiefergelegtes Auto fährt, sitzt oft deutlich unterhalb des Automaten-Schlitzes. Die Zange hilft hier, den steilen Winkel nach oben problemlos auszugleichen.

Keine Gymnastik mehr am Ticketautomat

Also saren Sie sich den Ärger, das peinliche Strecken und das Hupen der ungeduldigen Hintermänner. Investieren Sie ein paar Euro in eine einfache Grillzange (am besten aus Edelstahl mit Silikonspitzen für den perfekten Grip) und deponieren Sie diese griffbereit in Ihrem Auto. Wenn Ihre Beifahrer bei der Einfahrt ins Parkhaus zunächst noch ungläubig lachen, werden diese spätestens beim völlig lässigen Ticket-Ziehen verstummen und Sie für diesen genialen Trick feiern.

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"Hätte ich das nur früher gewusst! 111 Lifehacks, die dein Leben einfacher machen" von Malte Katenbrink, Verlag Komplett-Media, 25,50 Euro.