Fenster-Check im Winter: Diese einfachen Tricks senken Ihre Heizkosten!

Jeder will es zu Hause gemütlich haben, aber niemand möchte, dass die Heizkosten ins Unermessliche steigen. Ein echter Energieverschwender im Winter, der oft übersehen wird? Undichte Fenster! Wie Sie schnell herausfinden, ob Ihre Fenster Heizenergie fressen, verraten wir hier.

Klingt verrückt, aber es ist wahr: Ihre Fenster sind oft die heimlichen Übeltäter, wenn die Heizkosten in die Höhe schießen. Ein kleiner Luftzug und schon zieht die Kälte in Ihre Wohnung. Auch wenn Sie keinen direkten Luftzug bemerken, kann es sein, dass durch alte Fenster unbemerkt wertvolle Heizenergie verloren geht. Besonders bei älteren Fenstern sind die Dichtungen oft porös oder die Verglasung ist nicht mehr top. Aber keine Panik, Sie können schnell selbst herausfinden, ob Ihr Fenster für die kalte Luft verantwortlich ist!

So finden Sie heraus, ob Ihre Fenster undicht sind

© Getty Images

Der Papier-Test

Ein einfacher Trick, um zu überprüfen, ob Ihre Fenster dicht sind, ist der Papier-Test. Nehmen Sie einfach ein Stück Papier und legen es locker auf den Fensterrahmen. Dann schließen Sie das Fenster. Ziehen Sie nun vorsichtig am Papier, lässt es sich ohne Probleme entfernen, wissen Sie, dass Ihr Fenster nicht richtig dicht ist. Wenn sich das Papier jedoch nicht herausziehen lässt, ist es dicht.

Der Kerzen-Test

Ein weiterer hilfreicher Test erfolgt mit einer brennenden Kerze. Zünden Sie eine Kerze oder ein Teelicht an und bewegen Sie die Flamme langsam entlang des Fensterrahmens. Wenn die Flamme flackert oder zu tanzen beginnt, bedeutet das, dass kalte Luft durch eine undichte Stelle eindringt. Eine perfekte Methode, um Lecks zu erkennen und das alles ohne technisches Know-how!

Was tun, wenn das Fenster undicht ist?

© Getty Images

Keine Panik! Wenn Sie feststellen, dass Ihr Fenster undicht ist, können Sie das Problem selbst in den Griff bekommen. Hier sind die häufigsten Ursachen und Lösungen:

Dichtungen erneuern

In den meisten Fällen ist die Dichtung das Problem. Sie kann im Laufe der Jahre porös oder verklebt sein, wodurch das Fenster undicht wird. Glücklicherweise lässt sich eine neue Dichtung leicht anbringen und das auch ohne Fachkenntnisse. Einfach die alte Dichtung entfernen, den Fensterrahmen gründlich reinigen und die neue Dichtung vorsichtig in die Nut des Rahmens drücken.

Verzogene Fensterrahmen

Ein weiteres Problem, das zu undichten Fenstern führen kann, sind verzogene Fensterrahmen. Wenn Fenstergriffe nicht richtig um 90 Grad gedreht werden, schließen die Fenster nicht ganz – es entsteht kein voller Schließdruck. Das kann dazu führen, dass sich der Fensterrahmen im Laufe der Zeit verzieht und die Dichtungen nicht mehr richtig anliegen. Hier hilft es, das Fenster regelmäßig korrekt zu schließen und gegebenenfalls die Mechanik zu überprüfen.