Machen viele falsch: Auf diese Stufe sollten Sie die Heizung im Herbst stellen

Die kalten Herbsttage zwingen uns wieder dazu, unsere Heizungen aufzudrehen. Die richtige Heizstufe ist dabei entscheidend, um Ihr Zuhause optimal zu heizen und gleichzeitig bares Geld zu sparen. Doch Vorsicht: Viele machen bei der Einstellung ihrer Heizung einen teuren Fehler!

Die ersten kühlen Herbsttage sind da, und viele fragen sich: Wie heize ich richtig und dabei noch energiesparend? Es gibt zahlreiche clevere Tipps, mit denen Sie Ihre Heizkosten senken können, doch besonders die richtige Einstellung am Thermostat spielt eine entscheidende Rolle. Leider machen viele Menschen hier einen Fehler und stellen ihre Heizung auf die falsche Stufe.



So stellen Sie Ihre Heizung im Herbst richtig ein

Die Zahlen auf dem Heizkörper-Thermostat sind keine zufällige Skala, sondern stehen für konkrete Temperaturen! Bei den meisten Standard-Thermostaten entspricht Stufe 2 etwa 16°C, Stufe 3 etwa 20°C und Stufe 4 etwa 24°C. Jeder Zwischenstrich zwischen den Stufen repräsentiert ungefähr einen Grad Celsius.

© Getty Images

Viele machen hier den entscheidenden Fehler: Sie drehen die Heizung auf Stufe 5, um den Raum schneller zu erwärmen. Doch das ist ein weit verbreiteter Mythos! Stufe 5 macht die Heizung nicht schneller warm. Die Stufen sind keine Geschwindigkeitsangabe, sondern definieren lediglich die gewünschte Zieltemperatur.

Warum Sie Stufe 3 wählen sollten

Die ideale Temperatur für die meisten Räume liegt bei etwa 20 Grad Celsius. Diese Temperatur gilt als Wohlfühlbereich, in dem wir uns tagsüber am produktivsten und abends am entspanntesten fühlen. Stufe 3 auf Ihrem Thermostat entspricht exakt dieser Wohlfühltemperatur! Sie sorgt für angenehme 20 Grad Celsius, ohne Energie zu verschwenden.

So sparen Sie bares Geld

Mit der richtigen Einstellung des Thermostats, gezieltem Lüften und kleinen Anpassungen im Raum können Sie eine Menge an Heizkosten sparen. Achten Sie darauf, regelmäßig zu lüften, um frische Luft in den Raum zu bringen und gleichzeitig die Wärme nicht unnötig entweichen zu lassen. Zudem ist es sinnvoll, vor Beginn der Heizperiode die Heizkörper zu entlüften. So kann die Wärme effizienter verteilt werden, und Ihre Heizung arbeitet optimal.