Schön gedeckt: Die Top-Trends für die Weihnachtstafel

Von skandinavischer Wärme über farbenfrohe Festlaune bis hin zu urbanem Chic und puristischer Eleganz - wir zeigen die Festtafel-Trends 2025.

Wenn die festliche Jahreszeit näher rückt, gewinnt der Tisch als Mittelpunkt des Hauses eine besondere Bedeutung. Er wird zur Bühne für Begegnungen, Gespräche und genussvolle Momente – und 2025 zeigt sich die Weihnachtstafel vielseitiger und ausdrucksstärker denn je. Unterschiedliche Stilwelten laden dazu ein, den eigenen ästhetischen Zugang zu feiern: mal nordisch warm, mal farbenfroh und verspielt, mal urban-elegant, mal bewusst puristisch. Vier Marken interpretieren die Festtage auf ihre eigene Weise – und gemeinsam formen sie die vielleicht inspirierendste Weihnachtstafel der Saison.

11/11 © Blomus Minimalistisch: Der edle Kerzenhalter in Agave Green kann individuell geschmückt werden. Auch als Adventkranz einsetzbar. Um 39,95 Euro, blomus.com © Maisons du Monde Clean: Weiße Servierplatten Capucine von Maisons du Monde um 16,99 Euro. © Maisons du Monde Québec-Style: White Christmas-Kerze in Tannenform in verschiedenen Größen erhältlich. 28 cm Höhe. Erhältlich um 13,99 Euro, maisonsdumonde.com © Maisons du Monde Moderner Minimalismus: Naturfasern und Holz, ruhige Farben in Kombination mit lieblichen Dekoelementen erschaffen ein harmonisches Gesamtbild. Alles von maisonsdumonde.com © Alessi Fröhlich: Die neue Weihnachtskollektion Delight von Alessi bringt eine Leichtigkeit auf den Tisch. Keksdose um 89 Euro, alessi.com © Maisons du Monde Klassisch: Traditionell aber leicht verspielt - bunte Kugeln und viele Kerzen garantieren festliche Stimmung auf der Weihnachtstafel. © illycaffè S.p.a. Edel: Set mit 2 Espressotassen, designed by John Armleder. Um 75 Euro,illy.com © Maisons du Monde Parisian Style: Goldene Servierteller (Set aus 2) um 9,98 Euro, Dessertteller Sofia (Set aus 2) Ø 21 cm um 11,98 Euro, Weingläser mit goldenem Rand (Set aus 6) um 29,94 Euro, maisonsdumonde.com © Maisons du Monde Modern: Weiß- und goldfarbene Keramikteller (Set aus zwei Stück) um 15,98 Euro, maisonsdumonde.com © Maisons du Monde Extravagant: Schälchen in Form einer Auster von Maisons du Monde. © Jysk Winterliche Akzente: Ein abgestimmtes Farb- und Formkonzept bildet die Basis einer gelungenen Tischgestaltung. Papiersterne wie SKRYMSLI oder leuchtende Sterne wie KRYOLIT bringen sanften Schimmer auf den Tisch und in den Raum. Weihnachtsstern SKKRYMSLI Ø30x8 cm weißes Papier um 4 Euro, Weihnachtsstern KRYOLIT Ø38cm weiß mit LED um 15 Euro. jysk.at

Skandinavisch

JYSK setzt heuer auf jene typisch skandinavische Wärme, die aus sanften Farben, natürlichen Materialien und einem harmonischen Mix aus Texturen entsteht. Die Kollektion spielt mit viel Glas, Keramik und warmen Metallakzenten, die durch dezente Lichtquellen und weiche Textilien ergänzt werden. Feine Grün- und Naturtöne, kombiniert mit strukturierten Stoffen, schaffen ein ruhiges, stimmiges Gesamtbild, das an skandinavische Winterabende erinnert. Die Stimmung ist klar, gemütlich und modern – ideal für alle, die heuer eine Festtafel möchten, die einladend wirkt, ohne überladen zu sein.

Verspielt

Wer es fröhlicher und leichtfüßiger mag, findet in der neuen Weihnachtskollektion Delight von Alessi die perfekte Alternative. Die farbenfrohen, humorvollen Designs bringen eine heitere Note auf den Tisch und wirken wie kleine Kunstobjekte, die jede Festtafel sofort entspannen. Ihre lebendige Gestaltung harmoniert wunderbar mit natürlichen Materialien oder neutralen Tischdecken und verleiht der Weihnachtstafel eine spielerische Leichtigkeit – ideal für lockere Feiern oder gemütliche Brunch-Einladungen.

Urban

Für all jene, die urbane Eleganz bevorzugen, bietet Maisons du Monde gleich mehrere Stilrichtungen, die auf Anhieb begeistern. Die Paris-Kollektion bringt romantische, klassische Elemente mit goldenen Details auf den Tisch, während die London-Linie mit dunkleren Farben und markanten Mustern eine moderne, fast kosmopolitische Atmosphäre schafft. Ganz anders zeigt sich die Québec-Kollektion, die rustikale Wärme, Holz und natürliche Strukturen aufgreift und so ein Gefühl von „Cabin Christmas“ vermittelt. Jede dieser Linien erzählt ihre eigene Geschichte – von französischer Leichtigkeit über britischen Chic bis zur kanadischen Winterromantik – und verleiht der Festtafel eine unverwechselbare Handschrift.

Minimalistisch

Für Liebhaber klarer Linien und minimalistischer Ästhetik rundet Blomus das Festtagsbild ab. Das Designlabel bringt mit seinen reduzierten Adventkränzen und schlichten Tellern ein architektonisches Element ein, das besonders in modernen Räumen wirkt. Die Designs sind ruhig, ausgewogen und strahlen jene Gelassenheit aus, die im oft hektischen Dezember so wohltuend ist.

Insgesamt zeigt die Weihnachtstafel 2025 eine neue Offenheit. Sie erlaubt Mut zur Kombination, zum Stilbruch, zum persönlichen Ausdruck. Ob skandinavische Harmonie, farbenfrohe Lebensfreude, urbane Eleganz oder puristische Klarheit – entscheidend ist die Stimmung, die entsteht, wenn Menschen zusammenkommen. Und genau das macht diese Festtage so besonders: Die Tafel wird zum Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und zum Mittelpunkt eines Festes, das von Wärme, Stilgefühl und liebevoll gestalteten Details lebt.