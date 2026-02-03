In diesen Skigebieten in Österreich geht die Skisaison besonders lange

Der Frühling steht bald vor der Tür, doch die Skisaison muss noch lange nicht enden. In diesen Skigebieten können Sie auch im April und sogar im Mai noch auf die Piste.

Gefühlt hat die Skisaison doch gerade erst angefangen und trotzdem nimmt der Februar schon ordentlich Fahrt auf. Für alle, die den Winter einfach noch nicht loslassen wollen, gibt es aber richtig gute Nachrichten: Es gibt mehrere Skigebiete, in denen Sie auch im Frühling noch ganz entspannt auf die Piste können. Wir zeigen Ihnen hier Skiorte, in denen die Saison besonders lange dauert, teilweise sogar bis in den Mai.

Hintertuxer Gletscher - ganzjährig Ski fahren

Der Hintertuxer Gletscher ist der absolute Sonderfall unter den Skigebieten. Hier können Sie tatsächlich das ganze Jahr über Ski fahren, an 365 Tagen im Jahr. Gerade im Frühling ist das Gebiet besonders beliebt.

© Getty Images

Stubaier Gletscher - Skisaison bis Mitte Mai

Der Stubaier Gletscher zählt zu den schneesichersten Skigebieten in Österreich und genau deshalb ist hier auch besonders lange Betrieb. Im Frühjahr punktet das Gebiet mit breiten, gut präparierten Pisten und viel Platz.

Saisonende: 17. / 18. Mai 2026

© Getty Images

Sölden - hoch hinaus bis in den Mai

Sölden ist bekannt für seine hochgelegenen Gletschergebiete und genau das macht auch das späte Skifahren möglich. Im Frühjahr ist die Stimmung hier oft besonders entspannt: morgens Skifahren, nachmittags Sonne auf der Terrasse.

Saisonende: 3. Mai 2026

© Getty Images

Ischgl - Frühling mit Event-Feeling

Ischgl steht nicht nur für große Skigebiete, sondern auch für legendäre Saisonabschlüsse. Dank der Höhenlage in der Silvretta Arena können Sie hier noch bis in den späten Frühling auf die Piste.

Saisonende: 2. Mai 2026

© Getty Images

Obergurgl-Hochgurgl - hoch gelegen

Obergurgl-Hochgurgl gilt als eines der höchstgelegenen Skigebiete Österreichs.

Das sorgt nicht nur für Schneesicherheit, sondern auch für sehr gute Pisten bis in den Frühling.

Saisonende: 19. April 2026

© Getty Images

Zillertal Arena - perfekt für den Saison-Ausklang

Die Zillertal Arena verbindet mehrere Orte und bietet besonders abwechslungsreiche Pisten. Auch hier ist im Frühling noch Skibetrieb möglich, vor allem für alle, die ihre Saison entspannt ausklingen lassen möchten.

Saisonende: 12. April 2026

© Getty Images

Auch wenn draußen sehr bald der Frühling Einzug hält, für echte Wintersportfans ist noch lange nicht Schluss.