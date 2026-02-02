Menorca 2026: Die neue Trendinsel im Mittelmeer mit Karibikflair

Karibikfarben im Mittelmeer: Menorca, die kleine Schwester Mallorcas, begeistert 2026 als Trendziel mit kristallklaren Buchten, feiner Küche und entspannten Sightseeing-Möglichkeiten. Entdecke Sie die Insel per Mietwagen, zu Fuß oder vom Boot aus.

Menorca gilt als „die“ Trenddestination – mit Traumstränden, feiner Küche und der Möglichkeit von entspanntem Sightseeing.

Mallorca kennt jeder. Die kleine Schwester Menorca ist Luftlinie nur 78 Kilometer entfernt und präsentiert sich leiser, grüner und überraschend farbintensiver. Reisende schätzen an ihr vor allem das kristallklare Wasser, die naturbelassenen Buchten und ihre authentischen Orte. Türkis, Sandweiß und Kalksteinbeige prägen das Bild dieser Insel, die eher an die Karibik als an das Mittelmeer erinnert.

Torralba d’en Salort zählt zu den archäologisch bedeutendsten Fundstätten der Baleareninsel. © Gettyimages

Mit dem Mietwagen Menorcas Küsten erkunden

Die Insel ist durchaus überschaubar mit ihrer durchschnittlichen Länge und Breite von 85 Kilometern. Perfekt, um mit dem Mietwagen jeden Tag neue Strände entlang der knapp 300 km langen Küste zu entdecken – und gefühlt ebenso vielen Badeplätzen. Der Norden zeigt sich rauer: dunkle Felsen, Wind und schroffe Klippen prägen das Bild. Der Süden präsentiert sich paradiesisch – mit tief eingeschnittenen Buchten, feinem Sand und flach abfallendem Wasser. Genau diese Vielfalt macht Menorca so spannend und gleichzeitig so entspannt. Seit 1993 steht die Baleareninsel als UNESCO-Biosphärenreservat unter besonderem Schutz. Von Wien aus lässt sich Menorca bequem per Direkt-Charterflug erreichen, unter anderem mit Austrian Airlines.

Cala Mitjana, ein feinkörniger Sandstrand, der von Felsen und Bäumen umgeben ist. © Gettyimages

Strandträume: Traumstrände und versteckte Buchten

Besonders im Süden reihen sich die Calas (kleine Buchten) wie gemalt aneinander. Cala Macarelleta begeistert mit fast unwirklich türkisfarbenem Wasser und hellem Sand, eingerahmt von niedrigen Felsen. Etwas abseits gelegen wirkt sie oft ruhiger als ihre bekannte Nachbarbucht: Cala Mitjana, nahe Cala Galdana, ist ideal für entspannte Badetage. Das Meer bleibt lang seicht, die Farben changieren zwischen Smaragd und Hellblau.

Wer Einsamkeit sucht, wandert oder fährt per Boot zu abgelegenen Buchten wie zur Cala Escorxada. Vom Wasser aus zeigen sich Menorcas Strände von ihrer schönsten Seite – mit glasklarem Blick bis auf den Meeresgrund. Schnorchel einpacken lohnt sich! Ein besonderes Erlebnis ist der Camí de Cavalls, ein historischer Küstenweg, der einmal um die ganze Insel führt. Ob zu Fuß, mit dem Rad oder abschnittsweise: Immer wieder öffnen sich neue Perspektiven auf Buchten, Leuchttürme und das offene Meer. Gerade im Frühling oder Herbst ist das Licht spektakulär.

Ciutadella. Am Hafen locken abends zahlreiche Fisch-Restaurants und chillige Bars. © Gettyimaegs

Altstadtflair in Ciutadella

Ciutadella gilt als schönste Stadt der Insel. Enge Gassen, Paläste aus hellem Sandstein und kleine Plätze erzählen von Menorcas Geschichte. Zu den Top-Sights zählt der Palacio del Condado de Torre-saura (oft nur Torre-saura genannt), der einen Einblick in das frühere Leben gibt, sowie die Casa Olivar (Palacio Olivar). Am Abend strömen alle hinunter zum Hafen, wo sich charmante Bars und Fischrestaurants zwischen Booten und historischen Mauern aneinanderreihen.

Binibèquer Vell – malerisches Fischerdorf

Ein Kontrast dazu ist Binibèquer Vell, ein weiß getünchtes Fischerdorf wie aus einem mediterranen Bilderbuch – ruhig, fotogen und perfekt für den Apero am frühen Abend. Spektakulär wird es in der Cova d’en Xoroi: Eine Bar in den Felsen hoch über dem Meer, bekannt für Sonnenuntergänge, die den Himmel in Orange- und Rosatöne tauchen.

Mahón. Die pittoreske Inselhauptstadt © Gettyimagegs

Mahón entdecken - Kultur, Hafenflair und Kulinarik

Die Inselhauptstadt Mahón empfängt Besucher mit einem der größten Naturhäfen des Mittelmeers. Entlang der Hafenpromenade reihen sich historische Lagerhäuser, Cafés und kleine Galerien aneinander, während sich oben in der Altstadt elegante Plätze und schmale Gassen öffnen. Zu den kulturellen „Must sees“ zählt die Kathedrale Santa Maria, die über der Stadt thront. Im Inneren beeindruckt vor allem die monumentale Orgel aus dem 19. Jahrhundert, eine der größten Spaniens, deren Klang bei Konzerten die gesamte Kirche erfüllt.

Mahón-Käse. Traditioneller Hartkäse aus Kuhmilch. © Gettyimages

Das kulinarische Herz der Insel schlägt in der Markthalle von Mahón. Zwischen Fischständen, Käse, Oliven und Tapas-Bars trifft man sich auf ein Glas Cava oder probiert sich durch die Spezialitäten der Insel. Der berühmte Mahón-Käse, frische Meeresfrüchte und kleine Pintxos spiegeln Menorcas ehrliche Küche wider – unkompliziert, regional und voller Geschmack.