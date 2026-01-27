Geheimtipp: Auf dieser spanischen Insel leben mehr Katzen als Menschen

Es gibt sie noch: die echten Geheimtipps, fernab von Touristenströmen, wo die unberührte Natur in voller Pracht erstrahlt. Ein solches verborgenes Paradies liegt vor der Küste Alicantes und wird vor allem von Katzen bewohnt.

Jedes Jahr strömen Millionen von Urlaubern nach Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera, um durch malerische Dörfer zu schlendern und die traumhaften Strände zu genießen. Doch oft ist von Ruhe keine Spur, denn die Touristenmassen rauben der Idylle ihren Zauber. Wer das wahre mediterrane Flair erleben möchte, sollte einen Blick weiter südlich werfen. Vor der Küste Alicantes liegt eine Insel, die all den Charme des Mittelmeers versprüht und dennoch weitgehend unentdeckt geblieben ist.

Tabarca: Die unbekannte Mini-Insel

Nur wenige Kilometer vor der Küste von Alicante, an der Costa Blanca, liegt diese idyllische Insel, die auf der Landkarte fast nicht zu sehen ist. Tabarca ist gerade mal 1.800 Meter lang und misst an der breitesten Stelle nur 400 Meter.

© Getty Images

Mit einer ganzjährigen Bevölkerung von etwa 50 Menschen ist Tabarca die kleinste dauerhaft bewohnte Insel Spaniens. Hier ist der Massentourismus noch nicht angekommen und die Natur darf sich in ihrer vollen Schönheit entfalten. Einzigartige Flora und Fauna prägen das Bild, doch es gibt noch einen weiteren besonderen Bewohner, der die Insel zu seinem Zuhause gemacht hat: Katzen.

Trauminsel für Katzenliebhaber

© Getty Images

Tatsächlich sind die flauschigen Gefährten auf Tabarca so zahlreich, dass sie die menschlichen Inselbewohner in den Schatten stellen! Auf der Insel leben mehr Katzen als Menschen und ihre Präsenz ist so auffällig, dass Besucher oft von den süßen Samtpfoten begleitet werden, während sie die Insel erkunden. Wenn Sie also ein Katzenliebhaber sind, dann ist dies der Himmel auf Erden.

Ein noch unentdecktes Naturparadies

Was Tabarca an Größe fehlt, macht die Insel durch ihr Natur- und Kulturerbe mehr als wett. Aufgrund ihrer abgelegenen Lage hat sie den Großteil der rücksichtslosen Überentwicklung, die viele andere Küstenregionen Spaniens geprägt hat, vermieden. Hier gibt es keine übertriebenen Hotelbauten, keine überlaufenen Strände, dafür aber eine atemberaubende Natur, die Sie in Staunen versetzen wird. Zwei Drittel der Insel sind noch immer unberührt, ein wahres Paradies für Naturliebhaber.

© Getty Images

Tabarca wurde bereits 1986 zum ersten Meeresschutzgebiet Spaniens erklärt. Das bedeutet, dass die umliegenden Gewässer voller Leben sind, was das Tauchen in den kristallklaren Gewässern zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

So kommen Sie auf die Insel

Trotz ihrer Abgeschiedenheit ist Tabarca bequem mit der Fähre erreichbar. Vom Fischereihafen Santa Pola, nur eine kurze Fahrt von der Küste entfernt, verkehren mehrmals täglich Glasbodenfähren zur Insel. Auch die Überfahrt selbst ist ein Erlebnis: Das türkisblaue Wasser unter Ihnen und die Aussicht auf die Küste sind einfach umwerfend.

Tabarca ist ein Rückzugsort für diejenigen, die dem hektischen Alltag entfliehen möchten, aber auch ein Ort, an dem das Leben seinen eigenen Rhythmus hat.