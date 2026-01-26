Von National Geographic empfohlen: Diese Reiseziele sollten Sie 2026 besuchen

Die Reise-Experten von National Geographic führen uns auch 2026 wieder an die aufregendsten Orte der Welt. Vom schneebedeckten Gipfel der Dolomiten bis hin zu den geheimen Oasen des Südpazifiks: Diese Reiseziele sollten Sie 2026 unbedingt auf Ihre Liste setzen.

Ob Sie die Schönheit unberührter Natur suchen oder in faszinierende Kulturen eintauchen möchten: Die Empfehlungen der Redakteure, Fotografen und Abenteurer von National Geographic bieten Ihnen genau die richtigen Orte, um unvergessliche Erlebnisse zu sammeln und die Welt aus neuen Perspektiven zu entdecken. Wenn Sie 2026 noch nach dem perfekten Reiseziel suchen, sollten Sie sich diese Liste nicht entgehen lassen.

Die Dolomiten, Italien

© Getty Images

2026 rücken die Dolomiten besonders ins Rampenlicht, wenn die Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Cortina d'Ampezzo stattfinden. Doch auch abseits der Pisten hat diese Region einiges zu bieten: Die Gipfel und Felsen sind so beeindruckend, dass sie nicht nur Sportler, sondern auch Naturliebhaber in ihren Bann ziehen. Auch im Sommer ist diese Region ein echtes Highlight: Von den Gipfeln aus haben Sie einen atemberaubenden Blick auf die Berge, während bunte Wiesen mit Mohnblumen und Schneeglöckchen die Landschaft zieren.

Baskenland, Spanien

© Getty Images

Am 12. August 2026 können Sie im Baskenland die totale Sonnenfinsternis erleben.Die Region gehört zu den wenigen Orten auf der Welt, an denen dieses atemberaubende Spektakel vollständig zu sehen sein wird! Dazu eignen sich vor allem die Städte Bilbao oder Vitoria-Gasteiz, zwei Städte, die nicht nur für ihre Architektur und Geschichte bekannt sind, sondern auch für ihre unvergleichliche Küche. Perfekt für alle, die gutes Essen UND ein spektakuläres Naturphänomen erleben wollen!

Oulu, Finnland

© Getty Images

Ein verstecktes Juwel, das 2026 Aufmerksamkeit verdient: Im Sommer können Sie in Oulu mit dem Kajak auf die idyllischen Inseln paddeln und durch grüne Wälder radeln. Aber das wahre Highlight ist der Winter: Wenn die Nordlichter den Himmel in leuchtenden Farben erstrahlen lassen, wird der Winter in Oulu zu einem unvergleichlichen Erlebnis.

Québec, Kanada

Wer die pure Wildnis sucht, ist in Québec genau richtig. Der Nibiischii-Park, der 2026 als neuester Schatz der Region eröffnet wird, bietet mit über 10.000 km² unberührter Natur alles, was das Abenteurerherz begehrt! Hier können Sie in einer der Hütten am Waconichi-See übernachten, den Panoramablick auf den borealen Wald genießen und die Ruhe der unberührten Natur erleben.

Fidschi-Inseln

© Getty Images

Stellen Sie sich vor: türkisblaues Wasser, weiße Sandstrände, üppige Regenwälder und herzliche Gastfreundschaft – das sind die Fidschi-Inseln! Diese traumhaften Inseln im Südpazifik sind der Inbegriff des Paradieses, aber Fidschi hat noch viel mehr zu bieten. Immer mehr Resorts bieten Programme an, bei denen Sie sich für Naturschutz- und Gemeinschaftsprojekte engagieren können – perfekt für alle, die während ihres Urlaubs etwas zurückgeben möchten.

Peking, China

© Getty Images

Peking, eine Stadt, die für ihre Geschichte und Kultur bekannt ist, bekommt 2026 ein aufregendes Upgrade! Die Pekinger Zentralachse, eine fast 8 Kilometer lange Linie aus kaiserlichen Palästen, Gärten und zeremoniellen Gebäuden, wurde endlich in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Und mit einem neuen Sightseeing-Bus wird es jetzt noch einfacher, die Highlights der Stadt zu entdecken.

Die 25 aufregendsten Ziele 2026 laut National Geographic:

Dolomiten, Italien

Yamagata, Japan

Fidschi-Inseln

Route 66 in Oklahoma, USA

Vancouver, Kanada

Banff, Kanada

Peking, China

Baskenland, Spanien

Québec, Kanada

Maui, Hawaii

Khiva, Usbekistan

Dominica

Hull in Yorkshire, England

Oulu, Finnland

Guimarães, Portugal

North Dakota Badlands, USA

Pittsburgh, USA

Uluru-Kata Tjuta National Park, Australia

Medellín, Kolumbien

Akagera National Park, Ruanda

Rabat, Marokko

Schwarzmeerküste, Türkei

Rio de Janeiro, Brasilien

Oaxaca, Mexiko

Südkorea

Manila, Philippinen

2026 wird ein Jahr voller unglaublicher Erlebnisse und atemberaubender Naturwunder!