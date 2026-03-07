7.3.2026 - 13.3.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (7.3.2026 - 13.3.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Venus steht zwar in Ihrem Zeichen, Saturn und Jupiter hingegen auf der Bremse. Auch Mars und Merkur empfehlen, erst mal eine Nachdenkpause einzulegen.
- Gesundheit: Gute Woche, um in Sachen Gesundheit aktiv werden. Für die Schönheit sind Dienstag und Mittwoch ideal.
- Beruf: Vorstellungstermine am Dienstag und Mittwoch! Entscheidungen aber noch gründlich abwägen!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Bleiben Sie geduldig und einfühlsam, auch wenn sich bis Mittwoch Unruhe regt. Verständnisvoll und vernünftig miteinander zu reden, hat jetzt Vorrang.
- Gesundheit: Treten Sie bis Montag lieber etwas kürzer! Dafür kommen Sie ab Donnerstag umso besser auf Touren.
- Beruf: Warten Sie mit Gesprächen und Verhandlungen bis Donnerstag zu. Da läuft es sicher besser.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Venus macht jetzt wieder viel mehr Lust auf Liebe, aber zu viel Initiative weckt Misstrauen und stößt auf Widerstand. Lassen Sie sich lieber finden!
- Gesundheit: Bleiben Sie erst mal nur im Flow, steigen Sie aber am Mittwoch und Donnerstag etwas auf die Bremse!
- Beruf: Sie kommen mit anderen und auch finanziell wieder besser klar. Überstürzen Sie aber nichts!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Die widerspenstige Widder-Venus und Saturn könnten Ihnen einiges aufzulösen geben. Machen Sie nur keinen Druck, sonst kann es ab Donnerstag eng werden!
- Gesundheit: Bis Montag sind Sie physisch und mental in Bestform. Ab Dienstag sollten Sie eher weniger Gas geben.
- Beruf: Wichtige Termine gleich am Montag ansetzen! Ab Dienstag geduldig und diplomatisch bleiben.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Je sanfter und einfühlsamer Sie sich geben, desto begehrenswerter sind Sie. Keine lauten Töne und keine fordernde Haltung, aber mehr Sinn für Romantik!
- Gesundheit: Schonen Sie sich bis Montag! Mehr Power am Dienstag und Mittwoch; gute Tage auch für Ihre Schönheit.
- Beruf: Lenken Sie am Montag kooperativ ein. Sie werden davon ab Dienstag finanziell profitieren.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Die Venus-Opposition ist überstanden. Wenn Sie jetzt mehr Fingerspitzengefühl entwickeln, wendet sich alles zum Besseren. Für Gebundene und Singles.
- Gesundheit: Gute Energie bis Montag. Am Dienstag und Mittwoch heißt es aber durchatmen und vorsichtiger agieren.
- Beruf: Lassen Sie sich mit wichtigen Entscheidungen noch Zeit! Geduldige Abstimmung mit anderen!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Denken Sie unter der Venus- und Saturn-Opposition über Ihre Haltung und Ihre Erwartungen nach! Selbstkritische Einsichten könnten sehr hilfreich sein.
- Gesundheit: Meditationen und Yoga sind jetzt gute Ansätze für Ihr inneres Gleichgewicht und Ihren Seelenfrieden.
- Beruf: Prüfen Sie Ihre Pläne gründlich! Keine finanziellen Schnellschüsse! Hören Sie auf andere!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Es kommt jetzt sicher mehr Feuer ins Spiel. Also ruhig mal zielstrebiger zur Sache! Die erotische Widder-Venus kann auch alte Beziehungen neu beleben.
- Gesundheit: Bis Montag sind Sie ein richtiges Energiebündel und auch mental top. Nur keine Hektik ab Dienstag!
- Beruf: Bleiben Sie Ihren Plänen und Argumenten treu, auch wenn Entscheidungen noch Zeit brauchen.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Neues Glück scheint zum Greifen nah, speziell am Dienstag und Mittwoch. Schauen Sie lieber noch genauer hin: Passt es auch auf der seelischen Ebene?
- Gesundheit: Mars warnt zur Vorsicht und allzu großen Anstrengungen. Auch Ihre Nerven sollten Sie noch schonen.
- Beruf: Bei Bewerbungen kommen Sie am Dienstag und Mittwoch gut an. Verhandeln Sie aber geduldiger!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Halten Sie mal inne! Venus und Saturn warnen Sie jetzt nachdrücklich vor allzu impulsiven Aktionen. Es wäre sinnvoller, Beziehungen behutsam zu pflegen.
- Gesundheit: Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihre Schönheitspflege! Und gönnen Sie vor allem Ihrer Seele mehr Ruhe!
- Beruf: Donnerstag und Freitag sind erfolgversprechende Tage. Seien Sie aber finanziell vorsichtig!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Venus verspricht jetzt wieder viel mehr Spaß. Sie werden aber schon bis Montag merken, dass Sie zurückhaltender besser ankommen. Also viel geduldiger!
- Gesundheit: Gönnen Sie sich bis Montag viel Ruhe! Mehr Energie ab Dienstag. Da ist aber Konzentration gefordert.
- Beruf: Seien Sie flexibel und bauen Sie vor allem auf Teamwork. Dann läuft es auch finanziell gut.
Fische (19. Februar – 20. März)
Liebe: Singles dürfen ruhig ein bisschen mutiger werden, vor allem bis Montag: Initiative macht Eindruck. Auch Partnerschaften wollen erotisch belebt werden.
Gesundheit: Bis Montag strotzen Sie vor Energie. Am Dienstag und Mittwoch sollten Sie aber Ihre Nerven schonen.
Beruf: Gute Erfolgsaussichten am Montag, Donnerstag und Freitag. Punkten Sie mit klaren Konzepten!